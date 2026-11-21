حدد قانون لجوء الأجانب الحالات التي لا يمكن فيها منح صفة اللجوء لأي شخص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.

حالات لا تكتسب صفة اللجوء

حدد القانون مجموعة من الحالات التي لا يمكن فيها منح صفة اللجوء لأي شخص، وتشمل:

ارتكاب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.

ارتكاب جريمة جسيمة قبل دخول مصر.

القيام بأعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.

إدراج الشخص على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر.

القيام بأي أفعال تمس الأمن القومي أو النظام العام.

ويستعرض “صدى البلد” أيضا عدد من الجرائم التي تسقط طلب اللجوء.

سقوط طلب اللجوء

كما حدد قانون لجوء الأجانب عدد من الجرائم التي تسقط طلب اللجوء، بينها:

أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب

إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية

إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة

إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا للقانون

إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام

وكان قد نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية بإبعاد سوري الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وتضمن القرار رقم 1791 لسنة 2026 وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 8/10/2026 بشأن طلب إبعاد سورى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ؛ قرر : (المادة الأولى) يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ خالد عبد الهادى الزايد (سورى الجنسية - مواليد 29/10/1979) .

(المادة الثانية) على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك .

(المادة الثالثة) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.