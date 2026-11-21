أعلن المهندس أحمد عبد المنعم التراس، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت، علي انطلاق حملة مكبرة لأعمال تطهير بيارات محطات رفع ومعالجة الصرف الصحي بمحافظات " السويس والإسماعيلية وبورسعيد"، وذلك من مواد الترسيب والمخلفات الصلبة، تنفيذا للخطة الدورية الموضوعة للشركة، لرفع كفاءتها التشغيلية والانتاجية، وذلك للحفاظ على استمرارها في العمل وإطالة عمرها الافتراضي.
رئيس مياه القناة : انطلاق حملة مكبرة لتطهير بيارات محطات رفع الصرف الصحي
وأكد المهندس أحمد التراس، أن أعمال تطهير بيارات محطات رفع الصرف الصحي، تهدف الي الحفاظ علي طلمبات السحب والطرد، وانتظام التصريف وحتي لا يتسبب في الانسداد، وتأتي تلك الأعمال تزامنا مع اعمال الملس والتسليك وتطهير شبكات الصرف الصحي على مستوى محافظات القناة بالكامل، " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك للحفاظ على استمرارية عمل الشبكة، وضمان توصيل مياه الصرف الصحي من المنازل إلى محطات الرفع ومحطات المعالجة، ومنع حدوث أي انسداد بالشبكات أو أي طفوحات بالشوارع بشكل نهائي.
وقال رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، على متابعته المستمرة على أرض الواقع لأعمال تطهير بيارات محطات رفع الصرف الصحي، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لأعمال الملس والتسليك وتطهير شبكات الصرف الصحي على مستوى محافظات القناة بالكامل بصفة يومية، وذلك للحفاظ على استمرارية عمل الشبكة، وضمان توصيل مياه الصرف الصحي من المنازل إلى محطات الرفع ومحطات المعالجة، ومنع حدوث أي انسداد بالشبكات أو أي طفوحات بالشوارع.
وأضاف المهندس أحمد التراس، إن حملة الملس والتطهير لخطوط شبكات وبالوعات الصرف الصحي، بمحافظات القناة الثلاث، " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، تشمل المناطق الساخنة والخطوط الرئيسي والفرعية، وذلك بواسطة فرق التطهير المدعومة بسيارات النافورى، والكباش، وذلك لرفع كفاءة الشبكات حتى تستوعب أي زيادة متوقعة، حيث يتم استخراج كميات كبيرة من الرواسب من رمال والحجارة، والمخلفات ُوالمواد الصلبة، من غرف تفتيش بالوعات الصرف الصحي.
وأوضح المهندس أحمد التراس، أن خطة العمل خلال تلك المرحلة ترتكز على عدة محاور منها رفع كفاءة محطات وشبكات مياه الشرب ورفع ومعالجة الصرف الصحي، بمحافظات إقليم القناة الثلاث، ووضع خطط صيانة شاملة لها لإعادة تأهيلها ورفع كفاءتها، وذلك لضمان الاستمرارية في العمل، بالأضافة الي وضع خطة تعتمد على الاحتياج الفعلى والزيادة السكانية، بما يضمن تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين بمدن القناة.