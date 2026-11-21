تحمل مواجهات الأهلي وبيراميدز العديد من الأرقام والإحصائيات التي تعكس قوة المنافسة بين الفريقين، إلا أن تجربة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني السابق للفريق الأحمر، تظل الأبرز من ناحية النتائج، بعدما نجح في قيادة الأهلي لتحقيق 5 انتصارات خلال 8 مواجهات جمعته بالفريق السماوي.

بالأرقام.. كولر يتفوق على جميع مدربي الأهلي في سجل مواجهات بيراميدز

وعلى مدار تاريخ لقاءات الفريقين في مختلف المسابقات، التقى الأهلي وبيراميدز في 20 مباراة، تمكن خلالها المارد الأحمر من تحقيق الفوز في 8 مناسبات، مقابل 7 انتصارات لبيراميدز، فيما فرض التعادل نفسه على 5 مباريات، لتظل المواجهات بين الطرفين متقاربة للغاية.

وكان كولر قد وضع بصمته مبكرًا في هذه المواجهات خلال موسم 2022-2023، عندما قاد الأهلي للفوز بثلاثية نظيفة في الدوري، قبل أن يتجدد التفوق الأحمر في نهائي كأس مصر، وينجح الفريق في حسم اللقب بنتيجة 2-1.

واستمرت الأفضلية الأهلاوية تحت قيادة المدرب السويسري، بعدما توج الفريق بلقب السوبر المصري على حساب بيراميدز بهدف دون مقابل، رغم تلقيه خسارة بثلاثية نظيفة في لقاء الدور الثاني من الدوري خلال الموسم ذاته.

وفي موسم 2023-2024، واصل كولر نتائجه الإيجابية أمام الفريق السماوي، بتحقيق انتصارين متتاليين بنتيجتي 3-2 و1-0، قبل أن تنتهي آخر مواجهتين له أمام بيراميدز بالتعادل 2-2 و1-1.

وبذلك أنهى كولر مشواره أمام بيراميدز بسجل مميز بلغ 5 انتصارات وتعادلين مقابل هزيمة واحدة، ليصبح صاحب الحصيلة الأكبر من الانتصارات بين مدربي الأهلي في هذه المواجهات.