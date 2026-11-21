حذر الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، من تداعيات التقلبات الجوية المتوقعة خلال شتاء 2026/2027 على القطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن اتجاه الموسم نحو الدفء النسبي، مع احتمالات حدوث موجات برد مفاجئة وارتفاع الرطوبة، قد يفرض تحديات على عدد من المحاصيل الشتوية وأشجار الفاكهة.

وأوضح فهيم أن ارتفاع درجات الحرارة نسبيًا قد يؤدي إلى نقص ساعات البرودة اللازمة لبعض أشجار الفاكهة المتساقطة الأوراق، ما يؤثر على انتظام التزهير والإثمار، خاصة العنب وبعض أنواع الفاكهة، إلى جانب الزيتون، وهو ما يستدعي متابعة الاحتياجات الفسيولوجية لكل محصول والتعامل معها وفقًا لحالته.



وحذر من أن تزامن الفترات الدافئة مع ارتفاع الرطوبة وانتشار الشبورة والندى قد يوفر بيئة ملائمة لانتشار الأمراض النباتية، وفي مقدمتها تبقعات الفول البلدي، والتبقع السركسبوري في البنجر، واللفحة المتأخرة في البطاطس، وأمراض اللطعة الأرجوانية ولفحات الأوراق في البصل والثوم، فضلًا عن بعض الإصابات التي تهدد الفراولة والخضر الشتوية.

وفيما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية، أكد رئيس مركز معلومات تغير المناخ أهمية المتابعة الدقيقة لمحصول القمح خلال مرحلتي التفريع والنمو الخضري، مع الاهتمام بالتغذية الفوسفورية ورصد الإصابة المبكرة بحشرات المن والأمراض الفطرية، إلى جانب تكثيف متابعة محاصيل البطاطس والبنجر والبصل والثوم، تحسبًا لانتشار الأمراض المرتبطة بالرطوبة والتذبذب الحراري.

وأشار إلى أن أشجار المانجو والموالح تحتاج إلى اهتمام خاص بالخدمة الشتوية، في ظل احتمالات استمرار الأجواء الدافئة نسبيًا، والتي قد تؤدي إلى استنزاف جزء من مخزون الكربوهيدرات داخل الأشجار قبل بداية موسم النمو الربيعي.

وشدد فهيم على ضرورة تكثيف المرور الحقلي، وتنظيم عمليات الري وتحسين الصرف الزراعي، والاهتمام بالتغذية المتوازنة للمحاصيل، وعدم تأخير التدخلات الوقائية عند ظهور الظروف المناسبة لانتشار الإصابات، مع تجنب الإفراط في استخدام الأسمدة، خاصة الآزوتية.

وأكد أن متابعة التحديثات اليومية للنشرات الجوية تمثل ضرورة للمزارعين، لتحديد المواعيد المناسبة للري والرش وتنفيذ المعاملات الزراعية، والاستعداد لموجات البرد والصقيع المفاجئة، بما يحافظ على سلامة المحاصيل ويحد من خسائر الإنتاج.