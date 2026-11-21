تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ عدد من المشروعات وملفات العمل بمدن 6 أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر، تضمن متابعة المشروعات السكنية والخدمية، وأعمال تطوير الطرق والمرافق، وجهود تحسين المظهر الحضاري والتصدي للمخالفات.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي ضرورة تكثيف الجهود لمتابعة مختلف المشروعات وأعمال التطوير بمدن أكتوبر، والعمل على تسريع وتيرة التنفيذ والارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق والبنية التحتية، إلى جانب استمرار جهود الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والتعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفات أو تعديات، بما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين ويرتقي بالمشهد العمراني بالمدن الجديدة.

ففي مدينة 6 أكتوبر، تتواصل أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية، ومنها محور العبور «وصلة دهشور الشمالية سابقًا»، والتوسعات الشرقية، ومحور 26 يوليو أسفل محطات المونوريل، وطرق الحي التاسع، إلى جانب أعمال الرصف وتأهيل الأرصفة وتطوير شبكات المرافق، وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمنطقة الحصري لتحسين الضغوط.

كما تستمر أعمال صيانة وتنسيق المسطحات الخضراء بعدد من المناطق، منها طريق الواحات والممشى السياحي بطريق جمال عبد الناصر وغرب سوميد والمنطقة الصناعية ومشروع صبا، فضلًا عن رفع وإزالة المخلفات بمنطقة بيت الوطن الأساسي، وتطهير خطوط الصرف وإصلاح الشبكة الكهربائية.

وتابعت وزيرة الإسكان موقف تنفيذ رافع مياه الشرب بمنطقة الحزام الأخضر، بحوض (17)، لخدمة المنطقة الممتدة حتى الحوض (49)، مع إمكانية توفير التغذية العكسية للمناطق من الحوض (6) حتى الحوض (16) عند انخفاض الضغوط.

وفي إطار الحملات الرقابية، تم ضبط معدات وسيارات مخالفة، والتصدي لبؤر الفرز للقمامة والإشغالات بالمنطقة الصناعية، إلى جانب طرح موقعين لإقامة ساحات انتظار بنظام التخصيص مقابل الانتفاع لمدة 3 سنوات، بمساحة 40 ألف متر مربع خلف جامعة MSA، والثاني بمساحة 3,049 متر مربعًا أمام نادي وادي دجلة بالحي الأول.

وفي مدينة أكتوبر الجديدة، تتواصل أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» والإسكان الأخضر بمنطقة غرب المطار، والتي تضم نحو 100 ألف وحدة سكنية، مع استمرار أعمال الطرق والمرافق والزراعة وتنسيق الموقع وشبكات الري والمسطحات الخضراء، وتكثيف العمالة للانتهاء وفق البرامج الزمنية المحددة.

كما بدأ الجهاز تركيب مطبات شوكية «اتجاه واحد» بعدد من المحاور والميادين ومداخل القطاعات السكنية، لتعزيز السلامة العامة والحد من مخالفات السير عكس الاتجاه، استجابة لشكاوى المواطنين.

وبمدينة حدائق أكتوبر، يجري استكمال أعمال المرافق والطرق والكهرباء وتنسيق الموقع العام بعدد من المشروعات، من بينها منطقتا الـ810 عمارات و«ڤاليرا جاردنز»، مع تكثيف العمالة والمعدات وسرعة تلافي الملاحظات.

وتتواصل أعمال تطوير الطرق والرصف وصيانة الأرصفة، ومنها الطريق الرابط بين طريق الواحات ومنطقتي «ڤاليرا جاردنز» ومشروع زهرة أكتوبر، ومنطقة «ابني بيتك 7 – زهرة أكتوبر» بقطاعي (ج، هـ)، ومنطقة اللوتس (266 عمارة) وطريق سوق الجملة، إلى جانب أعمال الدهانات والتخطيط الأرضي.

كما تابعت وزيرة الإسكان موقف تشغيل محطة رفع الصرف الصحي بمنطقة حدائق الأوركيد (390 فدانًا)، بطاقة تصميمية تبلغ نحو 45 ألف متر مكعب يوميًا، مع التأكيد على الصيانة الدورية وانتظام التشغيل، فضلًا عن تسليم مبنى الحضانة بالمشروع إلى مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، واستكمال أعمال المعهد الأزهري بمنطقة النرجس 1 (645 عمارة سابقًا)، تمهيدًا لتسليمه إلى الأزهر الشريف.

وفي إطار تحسين المظهر الحضاري، تتواصل أعمال الزراعة وتنسيق المسطحات الخضراء بعدد من المناطق،، إلى جانب تطهير بالوعات الأمطار بمنطقتي سكن مصر 207 والفردوس استعدادًا لموسم الأمطار، ومواصلة الحملات للتصدي لمخالفات البناء والإشغالات.

وشملت المتابعة نتائج جولات المهندس نادر زعفر، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، والمهندس ياسر عبد الحليم حسن، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، والمهندس أحمد حلمي علي، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، ونواب رؤساء الأجهزة ومديرو الإدارات المختصة، كلٌ في نطاق اختصاصه.



