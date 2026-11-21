نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية قافلة بيطرية مجانية بقرية كفر الشيخ علي، التابعة لمركز كفر الزيات، في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية للقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وتم خلالها تقديم الخدمات البيطرية لـ 1298 طائرا وماشية.

حملات بيطرية

جاء ذلك تحت رعاية علاء فاروق، وزير الزراعة، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، والدكتور محمد سعد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبالتعاون مع الدكتور محمود سليم، القائم بعمل نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة البيئة والمجتمع، وممدوح النجار، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.

تحرك تنفيذي عاجل

وقالت الدكتورة نعمة عارف مصطفى، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إن فعاليات القافلة التى ضمت الدكتور السيد الصاوى، مدير إدارة الرعاية والعلاج بالمديرية، والدكتور هيثم شربان، مدير الإدارة البيطرية بمركز كفر الزيات، والدكتورة هبة خطاب، بإدارة الرعاية بيطرى كفر الزيات، والدكتور محمد المراكبى، بإدارة التناسليات، والدكتورة مريم جورج، بإدارة الخدمات.

وتضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع القافلة، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ 98 حيوانا وماشية، و1200 طائر، وصرف التحصينات والأدوية.

رفع كفاءة الخدمات

وأضافت أنه تم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية ، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية، تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"، وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بجميع التخصصات من المديرية.