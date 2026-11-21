كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، ادعت خلاله القائمة على النشر أنه حال قيادتها سيارتها بأحد الطرق السريعة بالقاهرة، قام قائد دراجة نارية وبصحبته سيدة "منتقبة" بإيقافها والتعدى عليها بآلة حادة وإحداث إصابتها، وتهديدها بسكب مادة كاوية عليها وزوجها.

بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد القائمة على النشر، وهي طبيبة تجميل، مقيمة بمدينة نصر بالقاهرة، وبسؤالها أقرت بسابقة وجود خلافات بين زوجها، طبيب بأحد المستشفيات، مقيم بذات العنوان، وطبيبة بذات المستشفى، وعلى إثر ذلك قامت باختلاق الواقعة والادعاء لزوجها بتعرضها خلال الفترة الماضية لعدة مضايقات وتهديد بإلحاق الأذى بها وأسرتها من قِبل مجهولين لمحاولة إقناعه بكون الطبيبة سالفة الذكر خلف ذلك، وقامت بنشر مقطع الفيديو المشار إليه على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 16/ الجارى نكايةً فيها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.









