هنأ محافظ كفرالشيخ المهندس إبراهيم مكي، لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالمحافظة، لفوزهم بميداليتين ذهبية وفضية في منافسات بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة، المقامة بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة 16 دولة، في منافسات المصارعة الرومانية والحرة، للاعبين تحت 15 و17 و20 سنة، والتى تنتهي غداً 22 نوفمبر.

أكد محافظ كفرالشيخ حرص المحافظة على دعم ورعاية المواهب الرياضية الواعدة، وتوفير سبل إعدادها وتأهيلها للمنافسة في البطولات المحلية والدولية، مشيدًا بما يحققه أبناء المحافظة من إنجازات ترفع اسم كفرالشيخ ومصر، متمنيًا لهم دوام التوفيق ومواصلة تحقيق البطولات.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ أن اللاعب محمد عبدالرحمن حقق الميدالية الذهبية في وزن 71 كجم، فيما حصد اللاعب عبدالرحمن جمال الميدالية الفضية في وزن 85 كجم، مشيرًا إلى مشاركة 8 لاعبين من أبناء المحافظة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في البطولة، مشيدًا بالمستوى الفني المتميز للاعبين وقدرتهم على المنافسة الدولية.