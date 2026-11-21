أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي لمن يرتدي الخفين ويمسح عليهما أثناء الوضوء للصلاة، ثم تنتهي المدة المحددة شرعًا للمسح، مع بقائه على طهارته دون أن ينتقض وضوؤه، مبينة ما يجب عليه فعله حتى تصح طهارته ويتمكن من أداء الصلاة.

وأكدت دار الإفتاء، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه إذا انتهت مدة المسح على الخفين وكان المسلم لا يزال متوضئًا، فإنه يجب عليه نزع الخفين وغسل قدميه، ولا يلزمه إعادة الوضوء كاملًا، بشرط ألا يكون قد وقع منه حدث ينقض الوضوء خلال هذه المدة.

ماذا يفعل المسلم إذا انتهت مدة المسح على الخفين؟

وبينت الدار أن من انتهت مدة المسح على الخفين في حقه شرعًا، مع استمرار طهارته، يكفيه أن ينزع خفيه ثم يغسل قدميه، حتى لو طال الوقت الفاصل بين نزع الخفين وغسل القدمين، ولا يؤثر طول هذه المدة في صحة طهارته، ما دام لم يحدث خلالها ما ينقض الوضوء.

وأضافت أن الحكم يختلف إذا وقع من الشخص حدث بعد نزع الخفين وقبل غسل قدميه، ففي هذه الحالة لا يكفيه غسل القدمين وحدهما، وإنما يجب عليه أن يتوضأ وضوءًا كاملًا حتى تتحقق طهارته ويصح وضوؤه للصلاة.

مدة المسح على الخفين للمقيم والمسافر

وأوضحت دار الإفتاء أن المدة المقررة للمسح على الخفين تختلف بحسب حالة الشخص، فتكون يومًا وليلة للمقيم، أي 24 ساعة، بينما تمتد إلى ثلاثة أيام بلياليها للمسافر، أي 72 ساعة.

وأشارت إلى أن حساب مدة المسح لا يبدأ من وقت ارتداء الخفين، وإنما يبدأ من أول حدث يقع من المسلم بعد لبسهما، وهو ما ينبغي مراعاته عند تحديد انتهاء المدة المسموح خلالها بالمسح على الخفين.

وأكدت الإفتاء أن انتهاء مدة المسح لا يعني بالضرورة انتقاض الوضوء تلقائيًا، فإذا بقي المسلم على طهارته بعد انتهاء المدة، فإنه ينزع الخفين ويغسل قدميه فقط، أما إذا أحدث قبل غسل قدميه، فيلزمه الوضوء الكامل.