أشادت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني والمرشحة المحتملة للرئاسة الفرنسية 2027، بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالإنجازات التي أسهم في تحقيقها في مصر على أرض الواقع، واصفة التجربة المصرية في مواجهة الإرهاب والتطرف، بأنها نموذجا يمكن لفرنسا أن تتعلم منه، مؤكدة رغبتها في تعزيز الشراكة مع القاهرة، ومعلنة أن لقاء الرئيس السيسي وزيارة مصر ستكون ضمن أولويات تحركاتها الخارجية حال فوزها بالرئاسة.

جاء ذلك في حوار أجراه الإعلامي نشأت الديهي مع مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني والمرشحة المحتملة للرئاسة الفرنسية 2027 في العاصمة الفرنسية باريس.

وأكدت لوبان اهتمامها بما يقوم به الرئيس في تحديد ومواجهة المخاطر الإقليمية بصفة عامة، مشددة على أنه يمكن لفرنسا التعلم والاستفادة من التجربة المصرية في هذا الإطار، لافتة إلى أن السيد الرئيس طور مصر وأسهم في استعادة مكانتها الرائدة محلياً ودولياً.

وأفادت مرشحة الرئاسة الفرنسية بأن مصر تتمتع بحضارة عريقة أقدم من الحضارة الفرنسية وأن هذه الحضارة محل تقدير كبير لدى بلادها التي يربطها تاريخ مشترك قدمته مصر إلى العام، منوهة إلى أن جذورها تنحدر من مصر قائلة في هذا الشأن: "جدتي وجدة جدتي ولدتا في مصر وعاشتا كل حياتهما في محافظتي أسيوط والإسكندرية"، منبهة إلى أهمية تعزيز العلاقات الفرنسية - المصرية الجيدة بالفعل، خاصة وأنهما تجمعها شراكات اقتصادية ودبلوماسية وتجارية وغيرها من الشراكات ذات الفائدة للجانبين.

ووصفت لوبان التجربة المصرية في مواجهة تنظيم الإخوان الإرهابي وجماعات التطرف والتشدد، بأنها نموذج يمكن لفرنسا أن تتعلم منه، مؤكدة رغبتها في تعزيز الشراكة مع القاهرة لاسيما فيما يتعلق بتحديد المخاطر التي تظهر اليوم وتوحيد الجهود للتصدي لها.

وقالت إن هناك ضرورة لتحسين العلاقات الفرنسية مع ليبيا فهي عنصر مهم للحد من الهجرة غير الشرعية التي تتسلل إلى أوروبا من خلال فرنسا.

وفيما يتعلق بنظرتها إلى القضية الفلسطينية وآفاق حل الدولتين وما يحدث في غزة من انتهاكات من جانب الاحتلال الإسرائيلي، أكدت مرشحة الرئاسة الفرنسية أن مصر لها دور مهم وبالغ في هذا النزاع وأشادت بهذا الدور، وأكدت أن الهدف الرئيسي يتمثل في حماية المدنيين وأنها ترى ضرورة وجود دولتين، وقالت إن الوضع معقد ولكن الدول المجاورة خاصة مصر هي التي تحمل مفتاح الحل لهذا النزاع الذي يدوم سنوات عديدة، لافتة إلى أنها تدعم حل الدولتين.

وبخصوص الحرب الروسية الأوكرانية والدور الممكن أن تقوم به لوبان حال فوزها بالرئاسة الفرنسية، قالت إنه إذا تم انتخابها فإنه يتعين عليها التحدث مع الجميع لأن هذا هو مبدأ الدبلوماسية، معربة عن أملها في حدوث السلام قبل انتخابها، مؤكدة في الوقت ذاته أنها ستبذل كل الجهود للخروج من النزاع لإعادة بناء أوكرانيا لنفسها لأن وضعها مأساوي على المستوى البشري والاقتصادي وهناك الكثير من الدمار على مستوى الطاقة.

وأعربت عن أملها أيضاً ألا يشارك حلف شمال الأطلسي في هذه الحرب، خاصة وأن النزاع قد يتواصل إلى سنوات وسنوات، وأن جميع الدول التي تدرك الآثار الاقتصادية المترتبة على هذه الحرب في أوكرانيا، تعي تماماً التأثير الذي تسببت فيه على العالم ككل خاصة على أسعار القمح والتضخم.

وبشأن ملامح برنامجها الإنتخابي، أكدت لوبان أنها تدافع عن عودة السيادة الفرنسية واستعادة قوة بلادها الدبلوماسية والاقتصادية، مشيرة إلى أن هذا الأمر يتطلب إعادة إطلاق الاقتصاد، والصناعة، والتنمية، والبحوث، وغيرها من المجالات التي تسهم في تحقيق الاستقرار والنمو.

وردا على تساؤل حول أول قرار يمكن أن تقوم بالتوقيع عليه وأول زيارة خارج فرنسا حل وصولها إلى الإليزيه، أجابت لوبان بأنها ستطلق استفتاءً دستورياً لإيجاد ووضع آليات سياسية ومتطلبات تنظيمية لمن يأتون إلى فرنسا، وأنه سيتم إضافة مادة إلى الدستور مفادها عدم الترحيب بالأجانب حال مخالفتهم الدستور الفرنسي.

وأكدت أنها تؤمن بالاستفتاء للتعبير عن رأي الفرنسيين، وأنه هذا الأمر من أولوياتها، مشددة أيضا على ضرورة أن تتمتع فرنسا بدور قوي وتدافع عن مصالحها ومبادئها الديمقراطية والوصول إلى مهمة العمل الديمقراطي في الاتحاد الأوروبي وتعزيز مكانتها التاريخية وروابطها