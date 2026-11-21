وقّعت القافلة الطبية المتكاملة التي شاركت بها كلية الطب بجامعة الوادي الجديد، الكشف الطبي على 407 حالات مرضية بقرية بغداد، وذلك في إطار جهود الجامعة لتعزيز الخدمات الصحية بالقرى الأكثر احتياجًا، وتوفير الرعاية الطبية للمواطنين بمختلف التخصصات.

مشاركة 5 تخصصات طبية بالقافلة

وشهدت القافلة مشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، من خلال خمسة تخصصات طبية، حيث شارك الدكتور محمد جمال بقسم الأمراض الجلدية، والدكتور محمد خلف بقسم الأطفال، والدكتور علي سليمان علي بقسم جراحات العظام، والدكتورة جهاد صلاح الدين بقسم الرمد، والدكتورة أمل أحمد مصطفى بقسم الأمراض الباطنة.

وأسفرت أعمال القافلة عن توقيع الكشف الطبي على 407 حالات مرضية، مع التوصية بتحويل عدد من الحالات إلى العيادات الخارجية بكلية الطب لاستكمال الفحوصات الطبية وتلقي الرعاية اللازمة، إلى جانب توجيه حالات أخرى لإجراء العمليات الجراحية بالمستشفى الجامعي، فضلًا عن إجراء التحاليل الطبية والأشعة اللازمة.

تحويل الحالات لاستكمال العلاج بالمستشفى الجامعي

وجاءت هذه التوصيات في ضوء عدم توافر بعض الأجهزة والإمكانات والمرافق الصحية المتكاملة بالوحدات الصحية داخل القرى، بما يستدعي استكمال الفحوصات والتدخلات الطبية اللازمة بالمستشفى الجامعي، لضمان حصول المرضى على الرعاية الصحية المناسبة.

من جهته، أكد الدكتور عصام الدين مهران، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حرص الكلية على أداء دورها المجتمعي، وتقديم كافة أوجه الدعم الطبي، وتسخير جميع إمكانياتها البشرية والطبية لخدمة المواطنين بمختلف أطياف المجتمع، خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.