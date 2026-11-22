وضع قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة مجموعة من الضوابط والاشتراطات المنظمة لتركيب اللافتات والإعلانات، بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن، ومنع الممارسات العشوائية التي قد تشوه الشكل الجمالي للشوارع أو تشكل خطرًا على سلامة المواطنين وحركة المرور.

وحدد القانون عقوبات رادعة لمواجهة مخالفة أحكامه، حيث نص على معاقبة كل من وضع إعلانًا أو لافتة، أو تسبب في وضعهما بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة له، بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال، ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة، مع تعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

إزالة الإعلان على نفقة المخالف

ولم تقتصر العقوبات على الغرامات المالية، إذ نص القانون على الحكم بإزالة الإعلان أو اللافتة، وإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله، وسداد ضعف الرسوم المقررة على الترخيص.

وفي حال عدم تنفيذ المخالف قرار الإزالة وإعادة الوضع إلى أصله خلال المدة التي يحددها الحكم، يجوز للجهة المختصة تنفيذ ذلك على نفقته الخاصة، دون أن يكون له الحق في مطالبتها بأي تعويض عن التلف الذي قد يلحق بالإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها من المشتملات.

ضوابط جديدة لمواجهة الإعلانات المخالفة

ومنح القانون صاحب الشأن مهلة شهر من تاريخ إخطاره بإتمام الإزالة لاسترداد الإعلان ومشتملاته، بشرط سداد نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة على الترخيص، وفي حال انقضاء هذه المدة دون استردادها، يجوز للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة ومشتملاتهما بالطريق الإداري، وتحصيل المبالغ المستحقة لها.

كما أجاز القانون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف، وتحصيل تكاليف الإزالة بطريق الحجز الإداري، إذا كان استمرار وجود الإعلان يشكل خطرًا على سلامة مستخدمي الطرق أو السكان أو الممتلكات، أو يتسبب في إعاقة حركة المرور.