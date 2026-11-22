أكد رئيس خلية الإعلام الأمني العراقي، الفريق سعد معن، أن قرار حصر السلاح بيد الدولة مستمر ولا رجعة فيه، مشددًا على أن الحكومة العراقية ماضية في تنفيذ خطتها وفق جدول زمني محدد ينتهي في 30 يونيو 2027، مع استكمال الإجراءات والترتيبات اللازمة قبل هذا الموعد، بما يعزز سيادة الدولة ويفرض سلطتها على كامل أراضيها.

وقال معن، في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث)، إن إجراءات حصر السلاح تسير وفق خطة حكومية واضحة، وإن العمل مستمر على قدم وساق لتنفيذ هذا التوجه، مشيرًا إلى أن اللجنة التنظيمية الداعمة بوزارة الداخلية تواصل أداء مهامها، من خلال تسجيل الأسلحة في المناطق النائية ومختلف أنحاء البلاد، بالتعاون مع العشائر.

وكشف رئيس خلية الإعلام الأمني عن تجاوز عدد قطع السلاح التي جرى تسجيلها 7 ملايين قطعة في عموم العراق، مؤكدًا استمرار الإجراءات التنظيمية والأمنية لاستكمال عملية تسجيل الأسلحة، في إطار خطة الدولة لبسط سيطرتها وحصر السلاح تحت سلطتها القانونية.