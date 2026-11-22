كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام سيدة ونجلتها وآخرين بالتعدى عليه بالضرب محدثين إصابته بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (أحد الأشخاص "مصاب بكدمات وسحجات متفرقة"- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) وبسؤاله قرر بتضرره من (زوجة شقيقه، وشقيقها ، ونجلتها – مقيمين بذات الدائرة) ، لقيامهم بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته المنوه عنها لخلافات بينهم.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلاف.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.