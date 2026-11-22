

أجرت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأحد، جولة تفقدية بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية والثانوية بقرية المزينة بمدينة نويبع؛ لمتابعة انتظام العملية التعليمية، والوقوف على المستوى الدراسي للطلاب، وتقييم مهاراتهم الأساسية في القراءة والكتابة.

جاء ذلك بحضور ماجدة نوار، مدير إدارة المدارس الرسمية للغات بالمديرية، ووائل بخاتي، مدير إدارة نويبع التعليمية، وكان في استقبالهم رجب القط، مدير المدرسة.

وتفقدت مدير المديرية الفصول الدراسية، وتابعت إحدى حصص اللغة العربية، كما أجرت اختبارات إملاء للطلاب؛ للتعرف على مستواهم الفعلي في مهارات القراءة والكتابة، ورصد جوانب الضعف التي تحتاج إلى تدخل وعلاج.

ووجهت بضرورة تفعيل برنامج القرائية بصورة يومية، وإعداد برامج علاجية تستهدف الطلاب ضعاف المستوى، مع تكثيف الجهود لتنفيذ الخطط العلاجية، وتطبيق استراتيجيات تعليمية جاذبة ومحفزة، تسهم في تحسين مستوى الطلاب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم.

وأكدت أهمية التعاون والتكامل بين إدارة المدرسة والمعلمين، وتضافر الجهود للارتقاء بالعملية التعليمية، وتحقيق تحسن ملموس في مستوى التحصيل الدراسي.

كما حثت طلاب المرحلة الثانوية على الاستفادة من الأدوات التعليمية، ومتابعة القنوات التعليمية المتخصصة في مختلف المواد الدراسية، لتعزيز الفهم والاستيعاب، ودعم تحصيلهم الدراسي، مؤكدة أهمية المواظبة على القراءة وتلخيص الموضوعات المقروءة؛ لما لذلك من دور في تنمية المهارات اللغوية، وتوسيع المدارك، وتعزيز الوعي والثقافة لدى الطلاب.