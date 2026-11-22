انطلقت فعاليات الدورة التدريبية في مجال الذكاء الاصطناعي، التي ينظمها اتحاد الطلبة الليبيين بالساحة المصرية، بالتعاون مع جامعة الأزهر، لمدة أسبوع، وذلك في إطار دعم السفارة الليبية بالقاهرة للطلبة الليبيين، وحرصها على تعزيز قدراتهم العلمية وتنمية مهاراتهم ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.

وتستهدف الدورة طلبة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه الموفدين للدراسة بمختلف الجامعات المصرية، بهدف تطوير مهاراتهم العلمية والتقنية، وتعزيز معارفهم في مجال الذكاء الاصطناعي.

مجال الذكاء الاصطناعي

وشهدت مراسم انطلاق الدورة حضور الملحق الثقافي والأكاديمي بالسفارة الليبية، الدكتور إسماعيل عبيد، ورئيس اتحاد الطلبة الليبيين بالساحة المصرية، إبراهيم الجراري، وعميد كلية الذكاء الاصطناعي، الأستاذة الدكتورة نيفين الغالي.

وتأتي هذه الدورة ضمن الجهود الرامية إلى دعم الطلبة الموفدين وتأهيلهم علميًا وعمليًا، ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، وفتح آفاق جديدة أمامهم في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار.