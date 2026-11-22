كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من بعض الأشخاص لقيامهم بالتعدى عليها والإستيلاء على هاتفها وسلسلة ذهبية منها بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 21 / الجارى تبلغ لمركز شرطة الحسينية بالشرقية بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (الشاكية "مصابة بخدوش متفرقة" ، شقيقها ، والدتهما) وطرف ثان: (شخصين) جميعهم مقيمين بدائرة المركز لخلافات جيرة سابقة بينهم قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب محدثين إصابة الأولى وسقوط السلسلة الذهبية الخاصة بها خلال المشاجرة "عثرت عليها فى حينه"، وكذا قيام أحد أفراد الطرف الثانى بالإستيلاء على هاتفها المحمول.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وضبط بحوزة أحد أفراد الطرف الثانى (الهاتف المحمول الخاص بالشاكية) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





