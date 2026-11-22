أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون، أن ذكرى الاستقلال تتزامن مع ذكرى استشهاد الرئيس رينيه معوض رئيس الوفاق الوطني، مشددا على أن اغتياله استهدف اغتيال الوفاق الوطني والهيمنة على الوطن، لأنه رفض مقايضة الرئاسة بالسيادة، والتنازل عن الاستقلال مقابل الاستقرار، كما رفض الخضوع لوصاية صديق ثمنا لمواجهة المحتل.

وقال الرئيس عون، في كلمة بمناسبة الذكرى الـ37 لاستشهاد الرئيس رينيه معوض: "مع ذكرى الاستقلال، لا ننسى ذكرى استشهاد الرئيس رينيه معوض رئيس الوفاق الوطني، الذي اغتالوه كي يغتالوا الوفاق، ويهيمنوا على الوطن وأن معوض واجه معادلة الاستسلام لوصاية صديق، باعتبارها ثمنا قسريا مفروضا لمواجهة المحتل.

وأشار عون إلى أن معوض أدرك منذ 37 عاما أن لبنان لا يتحرر ولا يستقر ولا يزدهر ولا يبقى وطنا نهائيا لجميع أبنائه، إلا من خلال السيادة القائمة على الدولة وحدها، وليس على مشروعات الدويلات، والتوافق المرتكز إلى التوازن، وليس إلى أوهام الهيمنة، والحرية الوطنية الكاملة والمسؤولة التي يكون فيها الانتماء والولاء للبنان وحده، بعيدا عن أحلام القوى الخارجية بالسيطرة والضم والقضم.

وختم عون بالتأكيد أن الرئيس رينيه معوض، رغم استشهاده، لم يسقط، بل ينتفض مع كل استقلال، قائلا: "استشهد الرئيس رينيه معوض، لكنه لم يسقط، بل ينتفض مع كل استقلال، حيا حرا مثل استقلالنا، مثل لبنان".