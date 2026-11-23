أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن نظام تكليف خريجي المهن الطبية والصحية يستهدف سد العجز في الجهاز الإداري للدولة، وليس تلبية جميع احتياجات سوق العمل بالقطاع الصحي.

عدم حصول الطبيب على التكليف لا يعني عدم وجود فرصة عمل

وقال عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إن هناك فارقًا كبيرًا بين احتياجات سوق العمل واحتياجات الجهاز الإداري للدولة، موضحًا أن سوق العمل أوسع بكثير من الوظائف التابعة للجهاز الإداري.

وأضاف أن عدم حصول أحد خريجي الكليات الطبية على التكليف لا يعني بالضرورة عدم قدرته على العمل، إذ يمكنه الحصول على فرصة في أماكن ومؤسسات أخرى لا تخضع للجهاز الإداري للدولة، وتتيح فرص عمل للخريجين.

وأوضح أن الوزارة تتعامل مع التكليف باعتباره آلية لسد العجز في المنشآت والجهات الصحية التابعة للجهاز الإداري، وفقًا للاحتياجات الفعلية التي يتم تحديدها بناءً على معايير تشغيلية وفنية.

وأشار إلى أن هذه المعايير تشمل معدلات إشغال الأسرة بالمستشفيات، وطبيعة الأقسام والخدمات الصحية، وفترات التشغيل، إلى جانب حساب أعداد العاملين الذين يخرجون على المعاش أو يحصلون على إجازات، ومراعاة النمو السكاني والتوسع في المنشآت الصحية.

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة على أن تحديد أعداد المكلفين لا يرتبط بإجمالي أعداد الخريجين، وإنما بحجم العجز الذي تحتاج المنشآت الصحية إلى سده.

وأكد أن القانون رقم 29 لسنة 1974 لا يزال ينظم نظام التكليف، وأن الوزارة مستمرة في تطبيقه وفقًا للاحتياجات الفعلية، مع الإعلان عن الأعداد المطلوبة في كل حركة تكليف.