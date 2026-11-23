قال محمد منصور، المتحدث باسم اللجنة المصرية بقطاع غزة، إن الجهود المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين لا تزال مستمرة على مدار الساعة في مختلف محافظات القطاع، مشيرا إلى دخول القوافل تباعا من جمهورية مصر العربية محملة بمئات الآلاف من الطرود الغذائية والصحية والخيام والبطاطين والفرشات وحفاضات كبار السن والأطفال، بالإضافة إلى ملابس الأطفال.

وأضاف خلال برنامج «من ماسبيرو»، أن اللجنة المصرية تستقبل القوافل فور دخولها قطاع غزة، وتتولى توزيع الخيام والطرود الغذائية والمساعدات المختلفة على العائلات في المحافظات الخمس بالقطاع، من خلال الفرق الميدانية المنتشرة لتقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية دون توقف.

وأوضح أن المساعدات المصرية لا تقتصر على المواد الغذائية والإغاثية، بل تشمل أيضا توفير مياه الشرب والتدخلات الإنسانية العاجلة، مؤكدا أن مصر تواصل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وأنها لم ولن تترك القطاع في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يمر بها.