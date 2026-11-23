أكد عماد متعب، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن مواجهة الأهلي وبيراميدز المقرر إقامتها اليوم، لن تحسم لقب الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى أن الوقت لا يزال مبكرًا للحديث عن تحديد بطل المسابقة.

الأهلي

وقال عماد متعب، في تصريحات تلفزيونية، إن المباراة تمثل أهمية كبيرة للفريقين، لكنها أكثر أهمية بالنسبة للأهلي، الذي يحتاج إلى تحقيق الفوز من أجل تحسين موقفه في جدول الترتيب، إلى جانب اكتساب دفعة معنوية ونفسية قوية خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف نجم الأهلي السابق أن الانتصار سيكون له تأثير إيجابي كبير على اللاعبين والجهاز الفني والجماهير، في ظل أهمية المواجهة وصعوبتها، مؤكدًا أن الفريق الأحمر مطالب باستغلال الحضور الجماهيري لتحقيق نتيجة إيجابية.

وشدد متعب على أن جماهير الأهلي تمثل الدافع والحافز الأكبر للاعبين داخل الملعب، مطالبًا الفريق بالاستفادة من مساندتها خلال اللقاء المرتقب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المغربي الحسين عموتة، لخوض مواجهة مهمة أمام بيراميدز، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم الإثنين الموافق 23 نوفمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة، بعدما حقق 8 انتصارات متتالية، مسجلًا العلامة الكاملة، وأحرز لاعبوه 19 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 4 أهداف.

في المقابل، يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 20 نقطة، بعدما حقق 6 انتصارات وتعادل في مباراتين، وسجل لاعبوه 15 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 6 أهداف.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

وتنقل شبكة قنوات أون سبورت مباراة الأهلي وبيراميدز عبر قناتي ON Sport HD 1 وON Sport Max، على القمر الصناعي نايل سات.