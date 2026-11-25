ينفرد موقع صدى البلد ، تفاصيل بنشر تفاصيل شهادة المجني عليها الواردة في التحقيقات مع العاطل المنتحل شخصية دجال ، استخدم السحر والشعوذة فى الإيقاع بطالبة بالفرقة الثالثة بكلية التجارة بجامعة القاهرة، وإيهامها بأن عليها شيطان عاشق.

ماذا قالت طالبة الجامعة فى اعتداء الدجال المزيف عليها في الحوامدية؟

قالت «أمنية .ر»، 21 سنة، طالبة بالفرقة الثالثة بكلية التجارة جامعة القاهرة ، إنها على إثر تضرر أسرتها مما اعتقدوه وجود مس وسحر بمسكنهم، أشار أحد الجيران على والدها بالاستعانة ببعض الشيوخ لتلاوة القرآن الكريم، فاستعان ببعضهم، وكان من بينهم المتهم، وقد أوهم المتهم أسرتها بوجود جن بالمنزل وطلاسم مكتوبة على أحد جدرانه ثم عاود التردد على مسكنهم عدة مرات، وبإحدى تلك المرات انفرد بها، وأوهمها بأنها مصابة بمس شيطاني وأن جان يسيطر على حياتها، وتحصل على رقم هاتفها وتواصل معها فترة من الوقت حتى حملها على مقابلته بمسكنه، هاتكا عرضها، موهما إياها بأن علاجها من ذلك وما إن وصلت حتى أنزل عنها ملابسها، ثم عاودا التقابل معها عدة مرات، وتمكن من معاشرتها جنسيا معاشرة الأزواج، بزعم علاجها، وتوالت لقائتهما في أوقات مختلفة وعاود معاشرتها بمنزله عدة مرات، والتقط لها مقاطع مصورة بهاتفها لهما أثناء تلك المعاشرة الجنسية بزعم علاجها ، ومنع معاودة مس الجن لها مرة أخرى، وهددها شفاهه بفضح أمرها ونشر المقاطع المصورة سالفة البيان بين معارفها وعبر مواقع التواصل الاجماعي.

فحملها ذلك التهديد على التوجه إليه مرارا، وأكرهها على التوقيع بمسكنه على عقد زواج عربي خاص بهما، وكان ذلك الإكراه نظير عدم نشر تلك المقاطع وأقنعها بعلاجها، وأن من شروط العلاج تلك الصور، وأضافت أنه استولى على هاتفها لضمان ترددها إليه، ولعلمه بأدائها لامتحان، فهاتفها وانتظرها وأوهما برغبته في إعطائها هاتفها ومنقولاتها بشرط الحضور معه لمسكنه، فنهرته فتتبعها وانطلقا لمترو المنيب منطلقة لجامعتها، وبعد أداء الامتحان، فوجئت به ينتظرها خارج الجامعة، وانطلقا لمحطة المترو، ومنها محل مسكنه ، وادخلها المسكن وغلق الأبواب، واخبرها بمكوثه لأحد عشر يوما لتحضير كرامة لها، واحتجزها بمسكنه لمدة طالت ليومين وتعدى ضرباً محدثاً إصابتها.

تحقيقات النيابة العامة

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم عزت محمود، 58 سنة، عاطل، بدائرة قسم شرطة الحوامدية بمحافظة الجيزة بخطف المجني عليها «أمنية .ر» بطريقي التحايل والإكراه بأن احتال عليها وأوهمها بتعرضها لأعمال سحر وشعوذة، مؤيدا مزاعمه بمعلومات شخصية خاصة بما سبق له الحصول عليها، ومتظاهرا أمامها بالعلم ببواطن الأمور والقدرة على حل مشكلاتها، وأدخل في روعها قدرته على علاجها بالاستعانة بالجن، فتمكن بتلك الوسائل من السيطرة عليها وشل مقاومتها، وحملها، كرها عنها، على التوجه إلى مسكنه - محل ارتكاب الوقائع الآتية - عدة مرات في أوقات مختلفة، تمهيدا لارتكاب الجرائم محل الاتهامات اللاحقة.

وأضافت التحقيقات اقتران بعض وقائع الخطف سالفة البيان بجناية مواقعة المجني عليها، بينما اقترنت الوقائع الأخرى منها بجناية هتك عرضها بالقوة، إذ إنه في الأزمنة والأماكن ذاتها المبينة قرين كل واقعة، واقع المجني عليها بغير رضاها، وذلك بأن احتال عليها موهما إياها بتعرضها الأعمال السحر والشعوذة، وعزز زعمه بمعلومات شخصية خاصة بما سبق له الحصول عليها، فأدخل في روعها صحة ما ادعاه، كما أوهمها بقدرته على علاجها من تلك الأعمال عن طريق معاشرتها معاشرة الأزواج، فتمكن بذلك الغش والتدليس من سلب إرادتها وإعدام رضاها، وحسر عنها ملابسها وواقعها عقب اقتيادها إلى مسكنه في بعض وقائع خطفها التي جرت في أوقات مختلفة.

وأكدت التحقيقات هتك عرض المجنى عليها بالقوة، وذلك بأن احتال عليها موهما إياها بتعرضها لأعمال السحر والشعوذة، وعزز زعمه بمعلومات شخصية خاصة بما تفيق له الحصول عليها، فأدخل في روعها صحة ما ادعاه، كما أوهمها بقدرته على علاجها من تلك الأعمال على طريق معاشرتها العاشرة الأزواج، فتمكن بذلك الغش والتدليس من سلب إرادتها وإعدام رضاها، وحسر عنها ملابسها ولامس مواطن مقتها عقب الفتيادها إلا اقتيادها إلى مسكنه في وقائع أخرى من وقائع خطفها خلافاً تلك التي واقعها فيها، وذلك في أوقات مختلفة.

وأوضحت التحقيقات قيام المتهم بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها بأن التقط لها مقاطع مرئية حال ارتكابه للجريمة محل الاتهام الثاني، وكان ذلك بغير رضاها؛ إذ النقط بعض تلك المقاطع دون علمها، أما بعضها الآخر التقطه بعلمها بعد أن ادخل الغش والتدليس على المجنى عليها وأعدم رضاها، بأن أوهمها ضرورة التقاط تلك المقاطع حال ارتكابه الجريمة محل الاتهام الثاني، وأدخل في روعها إصابتها بمس شيطاني زعماً أن النقاط مقطعاً مرئياً حال مواقعتها من مستلزمات علاجها.

وأشارت التحقيقات إلى تهديد المتهم المجني عليها بنشر المقاطع الملتقطة محل الاتهام السابق بين معارفها وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، قاصدا بذلك حملها على البقاء برفقته والحيلولة دون تركها إياه أو قرارها منه، فانصاعت لتهديده وتوجهت إليه مرارا، فتمكن من مواصلة ارتكاب الجرائم - محل الأوصاف من الأول حتى الثالث - كما أكرهها بذلك التهديد على توقيع عقد الزواج العرفي محل الاتهام اللاحق لإضفاء صفة شرعية على علاقته بالمجني عليها، وأكره المجني عليها بطريق التهديد على إمضاء سند مثبت لوجود حالة قانونية واجتماعية، هو عقد الزواج العرفي الخاص بها والمتهم، بأن هددها شفاهة بفضح أمرها ونشر المقاطع المرئية الملتقطة - محل الاتهام الرابع بين معارفها وغير مواقع التواصل الاجتماعي، فأعدم بذلك مقاومتها وحملها كرها عنها على توقيعه، قاصدا من ذلك إضفاء صفة شرعية على علاقته بالمجني عليها وضمان استمرار انصياعها له.