أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن المبادرات الرئاسية تمثل أحد أهم التحولات التي شهدتها منظومة الصحة في مصر، مشيرًا إلى أنها أحدثت تغييرًا كبيرًا في مفهوم الرعاية الصحية، من خلال الانتقال من انتظار المريض داخل المستشفيات إلى الوصول إليه في أماكن وجوده، والعمل على اكتشاف الأمراض مبكرًا قبل ظهور أعراضها.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، خلال تصريحات تليفزيونية، أن المبادرات الرئاسية تستهدف الوصول إلى المواطنين في منازلهم أو مقر عملهم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، بما يسهم في اكتشاف الأمراض والتعامل معها في مراحل مبكرة.

فحوصات طبية للمواطنين

وأوضح أن الدولة تجري فحوصات طبية للمواطنين من خلال المبادرات الرئاسية، وفي حال اكتشاف إصابة أي مواطن بمرض معين، يتم تحويله إلى المستشفى المناسبة للحصول على الرعاية والعلاج اللازمين.

متابعة المريض بعد التعافي

وأشار عبد الغفار إلى أن دور وزارة الصحة لا يقتصر على اكتشاف المرض وتحويل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، بل يمتد إلى متابعة الحالة الصحية للمريض بعد التعافي، من خلال إجراء فحوصات دورية ومستمرة، لضمان الاطمئنان على حالته الصحية.