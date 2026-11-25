كشف النائب أحمد مقلد، أحد قيادات حزب المؤتمر، تفاصيل الخلافات الدائرة داخل الحزب بشأن منصب رئيس الحزب، والإجراءات المتعلقة باختيار القيادة الجديدة، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة مودرن إم تي آي.

وخلال المداخلة الهاتفية، طرحت الإعلامية فاتن عبد المعبود تساؤلًا على النائب أحمد مقلد، أحد قيادات حزب المؤتمر، بشأن موقعه داخل الحزب، قائلة: «أنت نائب رئيس الحزب دلوقتي.. اللي هو مين بقى؟»، ليرد مقلد: «سؤالك ده يدل على عبثية الحياة السياسية».

وتأتي هذه المداخلة في ظل تصاعد الخلافات التنظيمية داخل حزب المؤتمر، على خلفية الجدل المثار بشأن رئاسة الحزب، والإجراءات التي استند إليها الدكتور السعيد غنيم لإعلان توليه رئاسة الحزب.

وتعود بداية الأزمة إلى إعلان الربان عمر المختار صميدة التنحي عن رئاسة الحزب لأسباب صحية، وإسناد المسؤولية مؤقتًا إلى النائب الأول لرئيس الحزب لمدة شهرين، لحين إجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد، قبل أن تتصاعد الخلافات بشأن الإجراءات التنظيمية والقرارات المتعلقة بمنصب الرئاسة.

وفي تطور جديد، تقدم ستة من قيادات الحزب بإنذار رسمي إلى لجنة شؤون الأحزاب السياسية، اعتراضًا على الإجراءات المتعلقة بتولي السعيد غنيم رئاسة الحزب، مطالبين بالاطلاع على المستندات ومحاضر الاجتماعات والقرارات التي استند إليها في تولي المنصب.

وتضمنت قائمة مقدمي الإنذار عددًا من قيادات الحزب، بينهم أحمد زغلول مهران، ومرفت بعيض، وسليمان عبد العزيز، ومحمد طارق رسلان، وأحمد حمادة عمران، ومحمود حنفي جبر.

وتكشف المداخلة الهاتفية عن جانب من الخلافات التي تشهدها أروقة حزب المؤتمر، في ظل استمرار الجدل بشأن شرعية الإجراءات التنظيمية واختيار رئيس الحزب، وترقب حسم النزاع وفقًا للائحة الداخلية والقواعد القانونية المنظمة لعمل الأحزاب السياسية.