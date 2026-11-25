تراجعت أسعار النفط الخام بأكثر من 1% اليوم / الأربعاء /، لتقلص مكاسب الجلسة السابقة، مع طغيان المخاوف من احتمال تشكل فائض في المعروض على المخاوف المتعلقة باضطراب حركة الشحن في منطقة الشرق الأوسط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.35 دولار، أو 1.5%، إلى 90.05 دولار للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.35 دولار، أو 1.7%، إلى 80.70 دولار للبرميل، وكان الخامان قد ارتفعا بأكثر من 2% يوم الثلاثاء.

وقال زينتشيانج سيتو، كبير المتخصصين في أبحاث النفط لدى إل إس إي جي، إن المخاوف من فائض المعروض الذي قد يمتد إلى عام 2027 تتفوق حاليًا على المخاطر المستمرة التي تهدد حركة الشحن.

وأضاف أن حالة عدم اليقين بشأن سياسات أوبك+ لإنتاج النفط في اجتماع 29 نوفمبر المقبل، ولا سيما مع عدم خضوع الإمارات العربية المتحدة لقيود سياسات أوبك+، إلى جانب سعي العراق إلى زيادة قدرته الإنتاجية من النفط، فضلًا عن حالة العزوف الأوسع عن المخاطر في الأسواق، تمثل بعض العوامل التي تضغط على الأسعار.

وقال سيتو إن أي زيادة لاحقة في تدفقات الأموال المدارة أو ظهور تطورات جيوسياسية جديدة قد يعيدان فرض ضغوط صعودية محتملة على سوق النفط.

ومن المقرر أن يعقد وزراء أوبك+ سلسلة من الاجتماعات في 29 نوفمبر لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج لعام 2027.

وقال تسويوشي أونو، كبير الاقتصاديين في معهد إن إل آي للأبحاث، إن تصورات وجود فائض عالمي في المعروض أبقت أسعار النفط تحت السيطرة منذ صدور تقرير وكالة الطاقة الدولية هذا الشهر، مضيفًا أن الأسواق تركز أيضًا على كيفية تحديد حصص الإنتاج للعام المقبل خلال اجتماع أوبك+.

وفي الوقت نفسه، تضغط العراق على أوبك+ لرفع تقديرات الطاقة الإنتاجية للبلاد من النفط الخام، وفقًا لأربعة أشخاص مطلعين على الأمر، ما يزيد التوترات بشأن مراجعة ستساعد في تحديد حجم الإنتاج الذي يمكن للدول الأعضاء ضخه العام المقبل.

كما أعيد فتح خط أنابيب الشرارة النفطي في ليبيا، بعد أن أغلقت “مجموعة غير قانونية” أحد صمامات الخط، وبدأ النفط في التدفق إلى خزانات التخزين في منشأة أكاكوس في الزاوية.

لكن أونو أشار إلى أن الهجمات على السفن بالقرب من مضيق هرمز، إلى جانب تبادل الهجمات بين السعودية والحوثيين، زادت حالة عدم اليقين بشأن مدى استدامة هذا الاتجاه في أسواق النفط.

وقالت وسائل إعلام رسمية، نقلًا عن الحرس الثوري الإيراني، إن سفينة حاويات تعرضت للاستهداف وتوقفت امس الثلاثاء أثناء إبحارها في مسار وصفته إيران بأنه "غير مصرح به" بالقرب من مضيق هرمز.

وكانت ثلاث سفن قد تعرضت أمس الأول الاثنين لهجمات بمقذوفات مجهولة أثناء إبحارها شرقًا عبر المضيق، وفقًا لعمليات التجارة البحرية التابعة للمملكة المتحدة.

وفي الولايات المتحدة، ارتفعت مخزونات النفط الخام بمقدار 126,000 برميل خلال الأسبوع المنتهي في 20 نوفمبر، وفقًا لمصادر في السوق استندت إلى بيانات معهد البترول الأمريكي الصادرة امس وكان 8 محللين استطلعت آراءهم قد توقعوا في المتوسط ارتفاع مخزونات الخام بنحو 1.5 مليون برميل.