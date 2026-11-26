أكد بيان مشترك صادر عن المنتدى الإقليمي الحادي عشر لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس، وأهمية الوصاية الهاشمية عليها.

وشدد البيان، الصادر في ختام أعمال المنتدى الذي عُقد في برشلونة برئاسة مشتركة بين المملكة الأردنية الهاشمية والاتحاد الأوروبي، على الالتزام بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم على أساس حل الدولتين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والضفة الغربية دون عوائق.

وشدد الوزراء على ضرورة تثبيت الاستقرار في قطاع غزة، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وجميع البنود الأخرى الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 2803، وضمان حماية المدنيين في جميع الأوقات، وإتاحة المجال أمام المنظمات الإنسانية للعمل بحرية واستقلال لإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة.

كما أكدوا الدور الحيوي للأمم المتحدة ووكالاتها، ولا سيما وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مشددين على أهمية استمرار دورها الذي لا يمكن الاستغناء عنه في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين بمناطق عملياتها الخمس.

وأعرب البيان عن القلق البالغ إزاء الأوضاع الخطيرة في الضفة الغربية، ورفض جميع الإجراءات أحادية الجانب وأشكال الضم وعنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات، فضلًا عن طرد الفلسطينيين أو تهجيرهم من قطاع غزة والضفة الغربية، داعيًا إلى الوقف الفوري لجميع الإجراءات التي تقوض حل الدولتين.

وجدد الوزراء التزامهم بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم، وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، داعين إلى دعم التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين.

وأكدوا ضرورة احترام القانون الدولي ومواصلة التنسيق الوثيق والجهود الدبلوماسية مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بهدف خفض التصعيد وإرساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة.

وفيما يتعلق بسوريا، جدد الوزراء دعمهم لها ولجهود حكومتها الرامية إلى إعادة إعمار البلاد على أسس تكفل أمنها واستقرارها ووحدتها وسيادتها، مؤكدين ضرورة مواصلة دعم اللاجئين والدول المضيفة لهم إلى حين تهيئة الظروف الملائمة لعودتهم الطوعية والآمنة والمستدامة.

كما أكدوا أيضا دعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره، ورحبوا بالاتفاق الإطاري الذي وقعه لبنان وإسرائيل في يونيو 2026، وحثوا جميع الأطراف على الالتزام الكامل ببنوده والانخراط بصورة بناءة في محادثات إضافية لإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.

وطالب الوزراء بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، باعتباره أساسًا لأي حل دائم، مؤكدين دعم الحكومة اللبنانية في جهودها لبسط سيادتها على كامل أراضي البلاد وترسيخ الاستقرار.

وأعربوا عن دعمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، محذرين من أن استمرار حالة عدم الاستقرار في منطقة الخليج قد يؤدي إلى اضطرابات طويلة الأمد في سلاسل التوريد العالمية، ولا سيما إمدادات الطاقة والأسمدة والمواد الغذائية، بما قد يترتب عليه من تداعيات سلبية على اقتصادات دول المنطقة والفئات الأكثر ضعفًا في منطقة المتوسط وخارجها.

وشدد البيان على ضرورة ضمان حرية الملاحة والأمن البحري وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك الحق في المرور عبر مضيق هرمز، مشيرًا إلى مبادرة التعهد بعدم فرض رسوم أو أجور، وداعيًا دول الاتحاد من أجل المتوسط إلى الانضمام إليها.

وفي الشأن الأوكراني، أكد الوزراء ضرورة التوصل في أقرب وقت ممكن إلى سلام شامل وعادل ودائم، بما يتفق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مجددين التزامهم بسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليًا، بما في ذلك مياهها الإقليمية.

كما أكدوا دعم الجهود الجارية بقيادة الولايات المتحدة لتيسير عملية السلام من خلال مفاوضات مباشرة وجادة، مشددين على أهمية التوصل إلى وقف شامل وكامل لإطلاق النار.

وفيما يتعلق بمستقبل الاتحاد من أجل المتوسط، أكد الوزراء مجددًا دوره منصةً مهمة تجمع مختلف الشركاء في منطقة المتوسط، والتزامهم بمواصلة العمل المشترك من أجل مستقبل يسوده السلام والتعاون والازدهار.

ودعوا إلى دعم الاتحاد باعتباره منظمة قوية تتطلع إلى المستقبل وتركز على تحقيق نتائج عملية وملموسة، مع تكثيف الجهود لتنفيذ وثيقة التحديث لعام 2025، وتعزيز الركائز الثلاث التي تربط بين الشعوب والدول والاقتصادات.

كما دعوا إلى تكثيف أنشطة الاتحاد في مجالات البيئة والعمل المناخي والتحول في قطاع الطاقة والتحول الرقمي والتعليم العالي والربط الإقليمي، مع توسيع نطاق التجارة والشراكات وحشد الجهود المشتركة لتحويل التحديات إلى فرص تحقق المنفعة لجميع الأطراف.

وكان وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط قد عقدوا المنتدى الإقليمي الحادي عشر في برشلونة يوم 25 نوفمبر الجاري، برئاسة مشتركة بين نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس.