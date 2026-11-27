شهد كورنيش الإسكندرية تنفيذ التدريبات الأسبوعية لمبادرة «1000 نقطة جري»، بمشاركة 205 متسابقين، من خلال ثلاث نقاط رياضية بمناطق سبورتنج والمحروسة ولوران، وذلك في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة لنشر ثقافة الممارسة الرياضية وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية.

ونفذت الفعاليات وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية – الإدارة العامة للتنمية المجتمعية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتور وليد عبد العزيز رفاعي، حيث توزعت المشاركات على النقاط الثلاث، بواقع 100 مشارك بنقطة سبورتنج، بمشاركة فريقي «فيت ماستر» واستضافة فريقي «Elite» و«Fit&Fast»، و50 مشاركًا بنقطة المحروسة بمشاركة فريق «منتزه رانرز»، و55 مشاركًا بنقطة لوران بمشاركة فريق «أليكس نايت ران».

واستهدفت التدريبات دعم الفرق والمجموعات الرياضية، وتشجيع مختلف الفئات العمرية على الانتظام في ممارسة النشاط البدني، وتعزيز ثقافة الرياضة المجتمعية، بما يسهم في ترسيخ ممارسة الرياضة كأسلوب حياة، ورفع معدلات اللياقة البدنية بين المواطنين.

وتأتي هذه الفعاليات تنفيذًا لتوجيهات الكابتن جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بشأن التوسع في المبادرات الرياضية المجتمعية وإتاحة فرص ممارسة الأنشطة البدنية أمام مختلف فئات المجتمع.

ودعت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية المواطنين من مختلف الأعمار والقدرات إلى الانضمام لفرق مبادرة «1000 نقطة جري»، والمشاركة في تدريباتها الأسبوعية، والاستفادة من الأنشطة التي توفرها المبادرة لتعزيز اللياقة البدنية ونشر ثقافة الممارسة الرياضية وروح المشاركة والعمل الجماعي.