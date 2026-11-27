افتتح رئيس جامعة قنا الدكتور أحمد عكاوي، فندق الجامعة عقب الانتهاء من أعمال التطوير الشاملة ورفع الكفاءة، بحضور لفيف من القيادات الإدارية بالجامعة.

وأشاد رئيس جامعة قنا - وفقا لبيان اليوم /الجمعة/ - بأعمال التطوير والارتقاء بالخدمة الفندقية المقدمة من خلال نظام الشراكة الاستثمارية بحضور الأستاذ حمادة مدثر، حيث تفقد رئيس الجامعة ومرافقوه الفندق للوقوف على حجم الإنجاز المحقق، حيث يضم فندق الجامعة 87 غرفة موزعة على أربعة أدوار، مع تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة وتأمين منافذ الخروج وفقاً لأعلى المعايير المعتمدة، واستمع رئيس الجامعة إلى شرح مفصل من إدارة الفندق حول مراحل التطوير والخدمات المستحدثة.

وأكد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة قنا الأهمية الاستراتيجية لفندق الجامعة في زيادة الطاقة الاستيعابية الفندقية للجامعة، ودعم مناخ الاستثمار بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، مشدداً على حرص الجامعة على تقديم تجربة ضيافة متميزة وخدمات فندقية عالية الجودة تليق بمنسوبي الجامعة وضيوفها من مختلف الجهات.

وأشار إلى أن هذا الافتتاح يأتي استكمالاً لخطة التطوير الموسعة التي تبنتها الجامعة خلال الفترة الماضية للارتقاء ببنيتها التحتية، والتي شملت أيضاً تجهيز دار الضيافة بمبنى رئاسة الجامعة، وكذلك دار الضيافة بمبنى كلية الإعلام، ودار الضيافة بجوار المسجد الكبير.