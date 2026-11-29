أكد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء محمد شهباز شريف مجددا دعم بلادهما الثابت للشعب الفلسطيني وحقه المشروع في الحرية والكرامة وتقرير المصير.

وقال زرداري وشريف- في رسالتين منفصلتين بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني- إن باكستان ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى يتمكن من ممارسة حقه في تقرير المصير والعيش في دولته المستقلة ذات السيادة في ظل الحرية والكرامة والسلام الدائم.

ودعا الرئيس الباكستاني- حسبما نقل راديو "باكستان" اليوم /الأحد/- المجتمع الدولي ولا سيما الأمم المتحدة والقوى العالمية المؤثرة، إلى اتخاذ خطوات ملموسة وفاعلة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ودفع عملية سياسية جادة وذات مصداقية نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود ما قبل يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.

من جانبه.. أكد رئيس الوزراء الباكستاني، أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية يمثلان ضرورة أساسية لتحقيق السلام والاستقرار الشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط.

بدوره.. أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، أن تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وضمان ممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير.