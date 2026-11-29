بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف 29 نوفمبر من كل عام، جددت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم /الأحد/، التأكيد على موقف دولة الكويت التاريخي والثابت في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في نيل كامل حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف.

وأضافت أنه في مقدمة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم.

وأشارت إلى أن دولة الكويت تحيّي صمود الشعب الفلسطيني الشقيق ونضاله المشروع، وتدين استمرار الممارسات غير القانونية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ودعت المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسئولياته القانونية والإنسانية، واتخاذ تدابير عاجلة وفاعلة من شأنها وضع حد لهذه الممارسات، والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية اللازمة له.