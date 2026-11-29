كشفت الممثلة الأمريكية أماندا سيفريد عن تفاصيل مشاركتها غير التقليدية في الفيلم الوثائقي الجديد "يمكنك رؤية كل شيء" (You Can See Everything)، الذي يتناول قصة إليزابيث هولمز، مؤسسة شركة "ثيرانوس" (Theranos) السابقة والمدانة بالاحتيال، موضحة أنها خضعت لإجراءات سرية مشددة وصلت إلى حد منعها من الاطلاع على المواد المصورة والسيناريو إلا قبل التصوير بفترة قصيرة.

وذكرت صحيفة الجارديان (The Guardian) أن سيفريد، التي سبق أن جسدت شخصية هولمز في المسلسل الدرامي "ذا دروب آوت" (The Dropout)، استعان بها مخرجا الفيلم ناثان فيلدر ولانس أوبنهايم لتجسيد دور هولمز في بعض المشاهد، بعد بدء تنفيذ حكم السجن الصادر بحق الأخيرة عام 2023، مستفيدين من خبرتها السابقة في فهم شخصية سيدة الأعمال التي تحولت قصتها إلى واحدة من أبرز قضايا الاحتيال في وادي السيليكون.

وقالت سيفريد، خلال ظهورها في برنامج "ذا تونايت شو" الذي يقدمه جيمي فالون، إن الممثلة إيما ستون كانت حلقة الوصل التي عرفتها بالمخرج ناثان فيلدر، الذي تواصل معها في البداية لمناقشة تجربتها في أداء شخصية هولمز، خلال محادثة عبر تطبيق "فيس تايم" استمرت نحو ساعة.

وأضافت أن فيلدر أخبرها بأنه عاش مع هولمز لمدة شهر قبل دخولها السجن، ثم عرض عليها مشاهدة بعض المواد المصورة وتسجيل ردود أفعالها أثناء المشاهدة، وهو ما وافقت عليه دون أن تدرك طبيعة الدور الذي ستلعبه لاحقا في المشروع.

وأوضحت أنها فوجئت بعد أسابيع بوجود أربع كاميرات في شقتها أثناء مشاهدتها التسجيلات، لتجد نفسها أمام تجربة غير مألوفة، قائلة إنها تساءلت حينها عن الكيفية التي انتهى بها الأمر إلى المشاركة في عمل بهذه الطبيعة.

وأشارت سيفريد إلى أن إجراءات السرية كانت استثنائية، إذ لم يكن مسموحا لها بمشاهدة المواد المصورة إلا عند وصولها إلى موقع التصوير، كما لم تكن تعرف تفاصيل السيناريو مسبقا، بل كانت تحصل أحيانا على فرصة للاطلاع عليه في الليلة السابقة للتصوير، بعد المرور بإجراءات تحقق إلكترونية متعددة المراحل وصفتها بأنها تشبه نظام المصادقة بخمس خطوات.

ولم تقتصر مشاركتها على مشاهدة التسجيلات والتفاعل معها، بل امتدت إلى تجسيد شخصية هولمز في مشاهد تعيد تمثيل بعض المواقف واللقاءات، في أسلوب يمزج بين التسجيل الوثائقي وإعادة بناء الأحداث دراميا.

ومن أكثر التجارب غرابة بالنسبة إلى الممثلة، مشاركتها في مشهد عشاء جمعها بفيلدر وبيلي إيفانز، شريك هولمز، داخل منزل الأسرة، حيث وجدت نفسها وسط أجواء عائلية تضم طفلي هولمز، بينما تحيط بها الكاميرات والمخرجون.

وقالت إن الموقف بدا لها وكأنه مشهد من مسلسل "منطقة الشفق" (The Twilight Zone)، موضحة أنها بدأت تتساءل عما إذا كانت قد اقتربت أكثر مما ينبغي من حياة الشخصية الحقيقية، خاصة أنها وجدت نفسها داخل منزل هولمز وبين أفراد أسرتها، في تجربة تجاوزت بالنسبة إليها الحدود المعتادة بين التمثيل والواقع.

واعترفت سيفريد بأنها واجهت صعوبة في الاحتفاظ بسرية مشاركتها لأكثر من عام، رغم مطالبتها بعدم الكشف عنها، قائلة إنها أخبرت عددا كبيرا من الأشخاص، لكنها كانت تثق في قدرتهم على الاحتفاظ بالمعلومات .. وأضافت أن أحد الأشخاص نشر إشارة إلى مشاركتها عبر موقع "إكس"، ما دفع فيلدر إلى سؤالها عن مصدر التسريب، بينما أنكرت معرفتها بالأمر.

وأكدت الممثلة أنها كانت مناسبة للمشاركة في المشروع نظرا إلى تجربتها السابقة في تجسيد هولمز، وقدرتها على تقديم منظور يساعد على فهم الشخصية بصورة أعمق.

وبحسب صحيفة الجارديان (The Guardian)، جاء ظهور سيفريد في الفيلم بعد النجاح التجاري الاستثنائي الذي حققه في أمريكا الشمالية، إذ أصبح ثالث أكثر الأفلام الوثائقية تحقيقا للإيرادات في تاريخ شباك التذاكر، في ظل اهتمام بأسلوبه الذي يمزج بين التوثيق الواقعي وإعادة تمثيل الأحداث.

وأسست إليزابيث هولمز شركة "ثيرانوس" عام 2003، بعد تركها جامعة ستانفورد، وروجت لتكنولوجيا قالت إنها قادرة على إجراء مجموعة كبيرة من الفحوص الطبية باستخدام كميات ضئيلة من الدم، وهو ما جذب استثمارات ضخمة واهتماما واسعا في قطاع التكنولوجيا والرعاية الصحية.

لكن التحقيقات كشفت لاحقا عن مشكلات جوهرية في التكنولوجيا التي اعتمدت عليها الشركة، لتنهار عام 2018، وتتحول هولمز من واحدة من أبرز الوجوه الصاعدة في عالم ريادة الأعمال إلى محور قضية احتيال كبرى، أدينت على إثرها عام 2022، وصدر بحقها حكم بالسجن لمدة 11 عاما وثلاثة أشهر.