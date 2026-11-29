أعلنت السلطات في بولندا ، اليوم الأحد ، تجديد القيود الحدودية مع بيلاروسيا لمدة 90 يوما أخرى وذلك بدءا من الغد، وذلك في إشارة إلى ما وصفته بالتهديدات المستمرة المتعلقة بالهجرة غير الشرعية.

وذكر "راديو بولندا" أن هذه هي المرة العاشرة التي يتم تجديد القيود فيها منذ فرضها في 13 من يونيو عام 2024، مشيرا إلى أن المنطقة العازلة بين الجانبين ستظل كما هي.

وقالت السلطات في بولندا إن بيلاروسيا تدعم نقل المهاجرين عبر الحدود إلى أراضيها، مشيرة إلى أن محاولات العبور عادة ما تكون مقترنة بأعمال عنف. وأكدت وارسو أن الضغط على الحدود لا زال موجودا رغم تغير كثافته منذ منتصف عام 2021، ويشمل محاولات أعداد كبيرة دخول البلاد عبر الحدود مع بيلاروسيا. وسجلت السلطات 482 محاولة عبور منذ يناير وحتى 8 من نوفمبر الجاري.

وتقع المنطقة العازلة في جزء من إقليم "بودلاسكي" المحاذي لبيلاروسيا، وتمتد في معظم المناطق لمسافة 200 متر داخل الأراضي البولندية، فيما يصل عمقها إلى نحو كيلومترين بالقرب من المحميات الطبيعية، وإلى حوالي 4 كيلومترات في إحدى مناطق المستنقعات.