يستعد المتحف العراقي في بغداد، لفتح أبوابه مجدداً أمام الزوار في الأول من ديسمبر المقبل بعد إغلاق استمر نحو عامين لإجراء أعمال التأهيل والتطوير. ويقدم المتحف بين قاعته ومقتنياته فرصة ثمينة لتقديم حضارة العراق بوصفها إرثاً حياً، ومصدراً للمعرفة والإلهام، وجزءاً أصيلاً من الذاكرة الإنسانية المشتركة.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم /الأحد/ - أن هذه خطوة تعيد واحدة من أبرز المؤسسات الحضارية في المنطقة إلى واجهة المشهد الثقافي والسياحي، وتمنح بغداد فرصة جديدة لاستعادة حضورها بوصفها مدينة تختزن طبقات متعاقبة من التاريخ الإنساني".

وأضافت، أن "هذه العودة تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى ما يحتضنه المتحف من آلاف القطع الأثرية النادرة التي توثق مراحل مختلفة من حضارات بلاد الرافدين، وتكشف عن منجزات إنسانية مبكرة تركت أثرها في مسيرة العالم".

وتابعت أن "المعروضات التي يجري إعدادها للعرض، تماثيل ونقوش آشورية، بينها الثيران المجنحة المعروفة باللاماسو، ومنحوتات حجرية لملوك آشوريين، إلى جانب مجموعات من الرقم الطينية المكتوبة بالخط المسماري، التي تحفظ نصوصاً إدارية وقانونية وشواهد من الحياة اليومية في تلك العصور".

وأشارت إلى أن "التهيئة ستتضمن أيضاً، قاعات جديدة للفنون العباسية والإسلامية، تعرض محراباً خشبية مزخرفة، وأعمالاً في الخط العربي، وفسيفساء وقطعاً حجرية، بما يبرز تنوع الموروث الحضاري العراقي وتواصل إبداعه عبر الحقب التاريخية المختلفة".

وأوضحت أن "هذا التنوع يمنح المتحف قيمة تتجاوز العرض الأثري التقليدي، ليصبح فضاءً يروي تفاعل الحضارات وتراكم التجارب الفنية والمعرفية على أرض العراق".

وأكدت أن "أهمية إعادة الافتتاح لا تنحصر في استعادة نشاط مؤسسة ثقافية عريقة، بل تمتد إلى دعم السياحة الثقافية، وتوفير بيئة أكثر جذباً للباحثين والمهتمين بتاريخ المنطقة، فضلاً عن تعزيز فرص التواصل مع المتاحف والمؤسسات العلمية الدولية، فالمتاحف اليوم تؤدي أدواراً تتجاوز حفظ المقتنيات، لتصبح مراكز للمعرفة والحوار والتبادل الثقافي، ورافداً من روافد الاقتصاد الإبداعي".

وتابعت، أنه "من هنا، تبدو عودة المتحف العراقي خطوة ذات دلالة وطنية وإنسانية في آن واحد، فهي تعيد إلى بغداد نافذة مهمة تطل منها على العالم، وتتيح (للعالم) أن يرى العراق من خلال إرثه العلمي والفني والحضاري، لا من خلال ما تتناقله الأخبار عن أزماته وتحولاته".

مبينة، أن "صون الذاكرة الحضارية مسؤولية تتطلب عملاً مستمراً، يبدأ بحماية الآثار وترميمها، ولا ينتهي عند إتاحتها للأجيال الجديدة وتعريف العالم بها".