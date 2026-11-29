سحبت الدول الأوروبية نحو 10.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من مرافق التخزين تحت الأرض خلال الفترة من 1 إلى 27 نوفمبر الجاري، في مستوى قياسي تاريخي، مع ارتفاع الطلب على التدفئة وتزايد الضغوط على احتياطيات الطاقة بالتزامن مع موجة البرد التي تشهدها القارة.

وذكرت وكالة «تاس» الروسية، استنادًا إلى حسابات أجرتها بناءً على بيانات منظمة «البنية التحتية للغاز في أوروبا» (Gas Infrastructure Europe)، أن صافي سحب الغاز من مرافق التخزين الأوروبية خلال الشهر الأول من موسم التدفئة تجاوز 10 مليارات متر مكعب، مقتربًا من مستويات قياسية غير مسبوقة.

وأوضحت البيانات أن صافي السحب خلال 31 يومًا تجاوز متوسط السنوات الخمس الماضية بنحو 43%، رغم بقائه أقل قليلًا من المستويات المسجلة خلال موسمي التدفئة 2022-2023 و2024-2025.

وبحسب الوكالة، استهلكت الدول الأوروبية، من خلال صافي السحب، نحو 19.5% من إجمالي 51.2 مليار متر مكعب من الغاز التي جرى ضخها في مرافق التخزين خلال فصل الصيف استعدادًا لموسم الشتاء.

احتياطيات الغاز الأوروبية عند أدنى مستوياتها

ودخلت أوروبا موسم التدفئة الحالي بمخزونات غاز منخفضة بصورة قياسية، إذ لم تتجاوز نسبة امتلاء مرافق التخزين 74.96% عند بلوغ ذروة الملء الخريفية، قبل أن تتراجع بوتيرة متسارعة مع بدء عمليات السحب في 28 أكتوبر الماضي.

ومنذ بداية موسم التدفئة، سحبت الدول الأوروبية نحو 11.5 مليار متر مكعب من الغاز، وهو مستوى قياسي للشهر الأول من موسم الخريف والشتاء منذ بدء تسجيل البيانات.

ومع وصول أول موجة برد شديدة في أواخر نوفمبر، رفعت دول الاتحاد الأوروبي معدلات السحب اليومي بصورة ملحوظة، مسجلة أرقامًا قياسية في أيام 23 و24 و25 و26 و27 نوفمبر.

وبحلول 27 نوفمبر، تراجعت نسبة امتلاء مرافق تخزين الغاز تحت الأرض في أوروبا إلى 65.97%، بانخفاض قدره 18.7 نقطة مئوية مقارنة بمتوسط السنوات الخمس لهذا التوقيت، مقابل 76.4% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ويُعد مستوى المخزونات الحالي الأدنى المسجل في هذا التاريخ منذ بدء رصد البيانات عام 2011، فيما تبلغ كمية الغاز الموجودة حاليًا في مرافق التخزين التابعة للاتحاد الأوروبي نحو 72.2 مليار متر مكعب، بانخفاض قدره 12.1 مليار متر مكعب مقارنة بمخزونات العام الماضي، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2013.

أهداف أوروبية لتأمين مخزونات الشتاء

وفيما يتعلق بمتطلبات تأمين إمدادات الطاقة، تلزم المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء بضمان وصول مستويات امتلاء مرافق تخزين الغاز إلى 90% خلال الفترة الممتدة من الأول من أكتوبر وحتى الأول من ديسمبر من كل عام، مع إتاحة هامش مرونة يبلغ 10% في حال مواجهة صعوبات في عمليات التخزين.

ووفقًا للحسابات الواردة في بيانات وكالة «تاس»، يتعين ضخ ما لا يقل عن 68 مليار متر مكعب من الغاز في مرافق التخزين الأوروبية قبل موسم الخريف والشتاء 2026-2027، من أجل تحقيق مستوى الملء المستهدف وضمان توافر احتياطيات كافية لمواجهة احتياجات الاستهلاك خلال الأشهر الباردة.

ويثير التراجع السريع في مخزونات الغاز الأوروبية مخاوف بشأن قدرة القارة على تأمين احتياجاتها من الطاقة خلال الشتاء، خاصة مع استمرار ارتفاع معدلات السحب وتزايد الطلب على التدفئة في ظل موجات البرد.