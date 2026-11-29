أكد القائم بأعمال السفير الفلسطيني في القاهرة السفير ناجي الناجي، أن مصر لعبت دورا محوريا في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية ، مشددا على أن الموقف المصري الحاسم حال دون تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وقال الناجي ـ في لقاء خاص مع قناة ( إكسترا نيوز) الإخبارية اليوم / السبت / ـ إن مصر تمثل شريكا حقيقيا ليس فقط بسبب موقعها الجغرافي والتاريخ المشترك ولكن أيضا بسبب دورها المحوري الوازن في المنطقة بل والعالم أجمع ، مضيفا أن مصر لعبت دورا كبيرا في كل القضايا الخلافية في العالم وهي دائما تكون الدولة الوازنة والمرجحة الحلول العادلة والسلمية.

وأضاف أن مصر منخرطة في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية سواء على الصعيد الداخلي الفلسطيني وحتى في الحراك الدبلوماسي والسياسي والقانوني الفلسطيني، مشيرا إلى أن الدولة المصرية منذ اليوم الأول للحرب انخرطت بشكل مباشر من أجل وقف إطلاق النار، ومارست كل أنواع الاتصالات الدبلوماسية للدفاع عن الحقوق الفلسطينية .

وأشار إلى أنه لا يمكن تجاوز دور مصر قيادة وشعبا في دعم القضية الفلسطينية ، مؤكدا أن كل الأطر الفلسطينية والشعبية تقدر الدور المصري الكبير.

وبشأن مسألة تهجير الشعب الفلسطيني ، قال الناجي إن التهجير كان خطة موجودة من أجل إفراغ فلسطين من سكانها الأصليين لكن مصر أدت دورا محوريا في رفض التهجير ودعم صمود الفلسطيني على أرضه.

وأضاف أنه لا يوجد أي انخراط حقيقي لوقف إطلاق النار في غزة ، موضحا أن الأمر لا يتعلق فقط بالعمليات العسكرية ولكن بما تم الاتفاق عليه برمته ، في ظل الوضع الإنساني الكارثي الذي يشهده قطاع غزة.

وأشار إلى استشهاد 1670 فلسطينيا منذ بدء اتفاق وقف اطلاق النار وحتى الآن، مشددا على ضرورة أن تتحول المواقف الدولية من بيانات وشعارات إلى مواقف فعلية على الأرض تساهم في تحسين حياة المواطن الفلسطيني.

ولفت إلى أن السلطة الفلسطينية ترحب بكل اتفاق يؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار والانخراط الحقيقي في عملية تفضي في نهايتها إلى مسار سياسي واضح بفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المنشودة.

وبشأن إعلان صحة غزة عن حالة الإنذار الوبائي مع تصاعد إصابات التهاب السحايا، قال الناجي إن الوضع الإنساني في غزة كارثي، مضيفا أننا نتحدث عن 300 كيلو متر مربع أصبحت أكبر مكان على الأرض لمبتوري الأقدام والأطراف فضلا عن انتشار الأمراض ومنها إلتهاب السحايا.

وطالب بضرورة إنفاذ دخول المساعدات إلى غزة وأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته الإنسانية والبدء في إعادة استنهاض القطاع الطبي في غزة من أجل خدمة الفلسطينيين الذين يمرون بظروف عصيبة.