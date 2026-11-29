فاز فريق أودينيزى على ضيفه فيورنتينا بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب فريولي ضمن منافسات الأسبوع 13 بمسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ففي الشوط الأول سجل اللاعب ساندي لوفريتش هدف الفوز لصالح فريقه أودينيزى في الدقيقة التاسعة وانتهى الشوط الثاني بالتعادل السلبي لتنتهي المباراة بفوز فريق أودينيزي على ضيفه فيورنتينا بهدف نظيف.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد أودينيزى إلى تسع نقاط في المركز السابع عشر بجدول ترتيب المسابقة الإيطالية خلف فيورنتينا الذي تجمد رصيده عند نفس النقاط.