سلّط الإعلامي إسلام صادق الضوء على سعي النادي الأهلي لمصالحة جماهيره أمام أول أغسطس الأنجولي في بطولة الكونفيدرالية، في أول اختبار للمدير الفني سامي قمصان.

وكتب إسلام صادق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الاهلي يسعى لمصالحة جماهيره اليوم على حساب اول اغسطس الانجولي بالكونفدرالية في الاختبار الاول لسامي قمصان»

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة مهمة أمام نظيره أول أغسطس الأنجولي، في السادسة مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية موسم 2026-2027.

ويدخل الأهلى المباراة رافعًا شعار لا بديل عن الفوز، في محاولة لمصالحة جماهيره واستعادة الثقة، بعد الخسارة الأخيرة أمام بيراميدز بهدفين دون رد في الدوري المصري، والتي أعقبها رحيل المدير الفني المغربي الحسين عموتة عن القيادة الفنية للفريق.

وتحظى المباراة بأهمية خاصة، كونها الظهور الأول للأهلي تحت قيادة سامي قمصان، الذي تولى المسؤولية الفنية بصورة مؤقتة لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد، ليجد نفسه أمام اختبار صعب يتمثل في إعادة الهدوء والاستقرار إلى الفريق، واستعادة الأداء الذي تنتظره الجماهير.