اقتحم 218 مستوطنا المسجد الأقصى المبارك، اليوم الأحد، عبر باب المغاربة، خلال فترتي الاقتحامات الصباحية والمسائية، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أنه دخل 476 آخرون إلى المسجد الأقصى المبارك تحت مسمى "السياحة".

وأشارت إلى اقتحام ما يسمى رئيس حركة "زيهوت" موشيه فيغلين للمسجد صباح اليوم، وأطلق تصريحات تحريضية دعا فيها إلى فرض السيطرة عليه، قائلا: "من يسيطر على جبل الهيكل يسيطر على البلاد".

وتأتي هذه التصريحات في سياق الدعوات الإسرائيلية المتواصلة لفرض السيطرة على المسجد الأقصى المبارك، والمساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم فيه.