البيت الأبيض: كلمات الرئيس الصيني مشجعة ويجب اتخاذ خطوات ملموسة

قال البيت الأبيض اليوم الثلاثاء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متفائل بوعد الرئيس الصيني شي جين بينغ لزيادة انفتاح ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لكنه سيواصل الحث على تغييرات ملموسة في سياسة بكين التجارية.



وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض "بالتأكيد نحن متفائلون بكلمات الرئيس شي الودية، لكن في الوقت نفسه نحن نريد أن نرى إجراءات ملموسة من الصين. سنواصل السير قدما في العملية وفي المفاوضات حتى تحدث تلك الإجراءات".



