أردوغان يؤجل تصويت الكنيست على مشروع قرار للاعتراف بمذابح الأرمن

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن زعيمة حزب ميرتس، عضو الكنيست، تمار زندبرج، توصلت لاتفاق مع رئيس الكنيست، يولي ادلشتاين، فيما يتعلق بمشروع قرار للاعتراف الإسرائيلي بمذبحة الأرمن بعد أن قرر الكنيست تأجيل التصويت على مشروع القرار، وقال رئيس الكنيست إن التصويت النهائي على مشروع القرار سيكون يوم الثلاثاء ، بعد الانتخابات الرئاسية التركية.



وأشارت صحيفة معاريف العبرية إلى أن الكنيست قرر تأجيل التصويت على مشروع القرار خوفا من أن تؤدي الخطوة إلى تعزيز وضع أردوغان السياسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

