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ثقافة

تذوق الجمال في الكون والتعايش معه في صالون الاوبرا الثقافي

السبت 23/يونيو/2018 - 04:01 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
يختتم صالون الأوبرا الثقافي موسمه الفني في السابعة مساء الأربعاء 27 يونيو على المسرح الصغير بصالون تحت عنوان" عمران الحياة" للمفكر والمعماري الكبير المهندس يحيي عبدالله، وذلك في إطار النشاط الثقافي والفني التي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.

يدير الصالون الفنان أمين الصيرفي كما يتناول الصالون فكرة البناء المعماري و الانساني وتذوق الجمال في الكون والتعايش معه ويتخلل الصالون فقرات فنية مختلفة منها فقرة غنائية يحيها المطرب سامر نبيل وفقرة شعرية يلقيها الشاعر بيومي ابو جبل .

يذكر ان المعماري يحيي عبدالله يعمل حاليا أستاذ العمارة بكلية الفنون الجميلة ورئيس قسم العمارة السابق وقام بتأليف كتاب (عمران الحياه والانسان) الذي يتحدث حول العمران والبناء وكيفيه حمايه البيئه الطبيعيه من أضرار البناء كما يوضح المفاهيم الخاطئة التي تعوق العمران الذي يخدم الانسان والحياة.

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