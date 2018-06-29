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فن

كفر ناحوم يفتتح مهرجان السينما العربية فى باريس

الجمعة 29/يونيو/2018 - 12:16 ص
صدى البلد
محمد نبيـل
انطلقت مساء أمس الخميس أنشطة مهرجان السينمات العربية بمعهد العالم العربي بباريس فى حضور الرئيسة الشرفية للمهرجان والممثلة والمخرجة الفلسطينية هيام عباس.

وقد افتتح فيلم كفر ناحوم للمخرجة نادين لبكى الفعاليات وذلك عقب عرضه فى مسابقة مهرجان كان السينمائى الدولى مؤخرا وحصوله على جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

يدور الفيلم في 120 دقيقة، حول الطفل "زين" الذي يبلغ من العمر 12 عاما، ويقوم برفع دعوى قضائية ضد والديه، بسبب جلبه إلى الحياة المليئة بالمعاناة التي يحياها.

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