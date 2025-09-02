أيمن الصفدي يطالب بتطبيق القانون على الكيان الصهيوني

أكد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني، أن القانون الدولي يتم تطبيقه ضمن ميزان القوى، وأن الجميع يتابع الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، ولكن جميع القيم الإنسانية تم انكارها.

وأضاف الصفدي، خلال الجلسة النقاشية ضمن منتدى بليد الاستراتيجي المنعقد في سلوفينيا بمشاركة وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أنه يطالب الجميع باحترام القانون، وأن يكون تطبيق القوانين بشكل متساوي، وأن يطبق القانون على إسرائيل.

ولفت إلى أن هناك 2.3 ملايين شخص يموتون والعالم لا يستطيع فعل شئ، وأن الجميع لا يفتقد الأفكار،ولكن نفتقد الإرادة.