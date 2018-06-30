الفيفا تكشف نتائج فحص المنشطات للمنتخب الروسي خلال المونديال

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" أن لا روسيا ولا أي منتخب آخر في مونديال كأس العالم، لجأوا للمنشطات خلال المرحلة الأولى من المونديال.



وبحسب بيان نشره موقع "فيفا" الإلكتروني أن جميع نتائج اختبارات المنشطات التي تم إجراؤها على جميع اللاعبين المشاركين خلال مباريات مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم، جاءت جميعها سلبية، وهذا يعني خلو المجموعات من المنشطات.



وتابع البيان: "جميع اللاعبين المشاركين ببطولة كأس العالم الحالية، والبالغ عددهم 736 لاعبا قد خضعوا جميعا لاختبارات المنشطات، وتم إرسال العينات الخاصة بهم إلى لجنة مكافحة المنشطات الدولية", مضيفا:" نتائج تلك العينات جائت كلها سلبية، ولم تسفر عن أي انتهاكات مطلقا حتى الآن".



وكانت وسائل إعلام قد تحدثت عن لجوء منتخب روسيا إلى المنشطات خلال المبارتين الأوليتين بالبطولة.



وكانت قناة ألمانية قد كشفت أن لاعبي المنتخب الروسي تعاطوا منشطات خلال النسخة الحالية للمونديال، مثلما فعلوا خلال النسخة الماضية التي عقدت في البرازيل.