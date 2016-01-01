8 أمراض السبب في شعورك بالصداع والغثيان
الأحد 01/يوليه/2018 - 10:04 م
ترافق بعض أنواع الصداع بالشعور بالغثيان ما يجعل الأشخاص بحاجة إلى التقيؤ. ويعتبر الصداع النصفي من أبرز أسباب الشعور بألم الرأس والغثيان في الوقت نفسه، ولكن ما هي الأسباب الأخرى
- الإصابة بالإنفلونزا أو نزلة البرد
- جفاف الجسم
- الحمل
- الحساسية على بعض أنواع الأطعمة
- الإفراط في تناول المشروبات الكحولية والمشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين
- التهاب اللوزتين
- متلازمة ما قبل الحيض (PMS)
- نقص الهورمونات
- الإصابة بمرض في الكبد أو الكلى