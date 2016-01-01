8 أمراض السبب في شعورك بالصداع والغثيان

ترافق بعض أنواع الصداع بالشعور بالغثيان ما يجعل الأشخاص بحاجة إلى التقيؤ. ويعتبر الصداع النصفي من أبرز أسباب الشعور بألم الرأس والغثيان في الوقت نفسه، ولكن ما هي الأسباب الأخرى



- الإصابة بالإنفلونزا أو نزلة البرد



- جفاف الجسم



- الحمل



- الحساسية على بعض أنواع الأطعمة



- الإفراط في تناول المشروبات الكحولية والمشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين



- التهاب اللوزتين



- متلازمة ما قبل الحيض (PMS)



- نقص الهورمونات



- الإصابة بمرض في الكبد أو الكلى

