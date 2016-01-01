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أخبار العالم

وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نظيره الصيني سبل تعزيز العلاقات الثنائية

السبت 07/يوليه/2018 - 06:26 م
الشيخ عبدالله بن
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي
أ ش أ
بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي والتعاون الدولي مع وزير الخارجية الصيني وانج يي في بكين، سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة وتوطيد أطر التعاون في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أنه تم خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الخارجية الإماراتي إلى الصين بحث السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة الأوضاع في كل من سوريا واليمن والعراق وليبيا.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد متانة العلاقة الاستراتيجية بين الإمارات والصين وتميزها في العديد من مجالات التعاون.. فيما أشاد نظيره الصيني بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدا عمق العلاقات الثنائية.

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