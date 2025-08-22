قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدمات

عبد العزيز جمال

يبحث الكثير عن خطوات الحصول على تأشيرة العمرة عبر منصة نسك ، حيث أطلقت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية خدمة رقمية جديدة تحت مسمى «نسك عمرة»، تمثل نقلة نوعية في تسهيل إجراءات العمرة للمعتمرين القادمين من خارج المملكة. 

وتتيح هذه الخدمة الإلكترونية المتكاملة التقديم المباشر على تأشيرة العمرة وحجز مختلف الخدمات المرتبطة بالرحلة عبر الإنترنت، دون الحاجة للتعامل مع وسطاء أو مكاتب خارجية.

 وتشمل الخدمة خيارات متنوعة للإقامة، المواصلات، والجولات السياحية، مع إمكانية تصميم باقات مرنة تناسب مختلف الميزانيات والاحتياجات، الأمر الذي يجعل رحلة العمرة أكثر سلاسة وراحة.

منصة نسك عمرة

صنفت وزارة الحج والعمرة منصة نسك عمرة كمنصة رقمية متكاملة، توفر للمعتمرين والزائرين حزمة واسعة من الباقات والخدمات المصممة خصيصًا لتلبية مختلف التفضيلات. 

وتبدأ التجربة الإلكترونية من لحظة تقديم الطلب وحتى الحصول على تأشيرة الدخول، مرورًا بخيارات متنوعة للفنادق، النقل، والبرامج الميدانية. وتتيح المنصة مرونة عالية في تصميم الرحلات وفقًا لرغبات المستخدم، بما يضمن تجربة مميزة لضيوف الرحمن.

خطوات التقديم الإلكتروني على تأشيرة العمرة

أوضحت وزارة الحج والعمرة عبر موقعها الرسمي أن التقديم على تأشيرة العمرة من خارج المملكة يتم بخطوات إلكترونية واضحة وسهلة، وهي:

  • الدخول على الموقع الإلكتروني نسك عمرة https://www.nusuk.sa/ar 
  • إنشاء حساب جديد بالضغط على أيقونة ابدأ التسجيل
  • اختيار بلد الإقامة من القائمة المخصصة
  • التقديم على تأشيرة العمرة إلكترونيًا
  • اختيار الباقة الأنسب وفقًا لاحتياجات المعتمر
  • إتمام الحجز عبر المنصة ومراجعة تفاصيل الرحلة بدقة
     

تأتي هذه الخطوات لتضمن وضوح العملية وسرعة إنجاز الطلبات، بما ينسجم مع أهداف التحول الرقمي لرؤية المملكة 2030

ضوابط الحصول على تأشيرة العمرة عبر نسك

شددت المنصة على أن استخدام تأشيرة العمرة يخضع لضوابط صارمة، أهمها أن التأشيرة مخصصة للعبادة فقط ولا تسمح بمزاولة أي أعمال داخل المملكة.

كما نبهت الوزارة إلى أن تجاوز مدة التأشيرة يعرض المعتمر لعقوبات قد تشمل الغرامات المالية أو السجن أو الترحيل، مع إمكانية المنع من دخول السعودية مستقبلًا، وتأتي هذه الإجراءات لضمان انضباط العملية والحفاظ على قدسية العمرة

إرشادات التعامل مع منصة نسك عمرة

قدمت وزارة الحج والعمرة مجموعة من التعليمات المهمة التي يتعين على المستخدمين الالتزام بها أثناء استخدام المنصة، ومنها:

  • ضرورة إدخال بيانات صحيحة ودقيقة أثناء عملية التسجيل
  • حظر استخدام أو انتحال هوية مستخدم آخر
  • أحقية الوزارة في تعليق أو منع وصول المستخدم للمنصة عند وقوع أي انتهاك
  • تحميل المستخدم كامل المسؤولية عن جميع الطلبات التي يسجلها عبر الموقع

سياسة الإلغاء واسترداد المبالغ عبر نسك

أوضحت المنصة أن سياسة الإلغاء تختلف حسب نوع الباقة المختارة، حيث تتم إعادة المبالغ إلى المحفظة الإلكترونية للمستخدم بعد تطبيق الشروط المحددة لكل باقة. 

وأشارت إلى أن فترة الاسترداد قد تستغرق حتى 45 يوم عمل من تاريخ تقديم طلب الإلغاء، ما يستدعي من المعتمرين الاطلاع على تفاصيل كل باقة قبل إتمام الحجز.

نسك.. تحول رقمي لخدمة ضيوف الرحمن

تأتي خدمة نسك عمرة ضمن مساعي المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030 التي تركز على رقمنة الخدمات الحكومية، وخاصة في قطاع الحج والعمرة الذي يشهد إقبالًا متزايدًا من ملايين المسلمين حول العالم.

نسك عمرة تأشيرة العمرة تأشيرة العمرة عبر منصة نسك خطوات التقديم الإلكتروني على تأشيرة العمرة التقديم الإلكتروني على تأشيرة العمرة

