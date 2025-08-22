مأساة على ضفاف النيل.. غرق شابين في دار السلام بسوهاج

لقي شابان مصرعهما غرقًا في مياه نهر النيل بقرية نجع الدير التابعة لمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، في حادث مأساوي هزّ مشاعر الأهالي وألقى بظلال من الحزن على القرية.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بوصول جثتين إلى مستشفى دار السلام المركزي، يُرجح وفاتهما نتيجة الغرق.

وبالانتقال والفحص، تبيّن أن الجثتين تعودان إلى:" علي م م- 17 عامًا- من قرية هاشم عسيري، ووليد أ ع- 14 عامًا- من قرية نجع الدير".

وأوضحت التحريات الأولية أن الشابين كانا على ضفاف النيل قبل أن تجرفهما المياه، ليلقيا مصرعهما في مشهد مأساوي أثار حالة من الصدمة بين الأهالي.

وتم نقل الجثمانين إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق في الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحادث للوقوف على تفاصيله.

وسط حالة من الحزن العميق، تجمع أهالي القريتين لتشييع جثماني الضحيتين، في وداع مؤثر لشابين في مقتبل العمر رحلا غرقًا بين أمواج النيل.