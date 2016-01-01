المبعوث الأممي لليمن يعود بمبادرتين للحديدة لتحقيق تسوية شاملة

أعلنت مصادر يمنية أن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث سيعود إلى المنطقة في جولة مكوكية جديدة.



وأشارت المصادر الى أن غريفيث يسعى إلى التباحث مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في الرياض الاثنين المقبل، لاستعراض مستجدات التسوية حول الحديدة، حيث يسعى المبعوث الأممي الى تخفيف التوتر في الحديدة والسعي الى تحقيق تسوية شاملة للأزمة اليمنية ، وذلك بحسب موقع العربية.



وفي جولة مكوكية جديدة الى المنطقة يقوم بها المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيث الأسبوع المقبل، يحمل معه مبادرتين تتعلق الأولى بالحديدة والأخرى بالحل الشامل للأزمة اليمنية.



وسيلتقي غريفيث الأثنين المقبل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في الرياض، لاستعراض مستجدات التسوية حول الحديدة، حيث يرمي غريفيث إلى تخفيف التوتر في الحديدة والوصول إلى حل يحيدها عن العمليات العسكرية.



ويأمل المبعوث الأممي في إقناع كلا الطرفين بقبول ترتيبات الأمم المتحدة التي ستؤول إلى حل لقضية الحديدة، والسعي إلى بدء محادثات سلام رسمية حول تسوية شاملة.



من جهته حث وزير الخارجية اليمني خالد اليماني الحوثيين على التعامل الجدي مع مقترحات المبعوث الأممي ودعاهم إلى اغتنام الفرصة الراهنة للسلام لأنها قد تكون الأخيرة.



وقال اليماني إن الحكومة تمد يدها للسلام، وطالب الحوثيين بالتوقف عن انتظار الدعم من الخارج لأنه لن يأتي بعد الآن، وقال إن إيران اليوم غير إيران الأمس، ولم يعد باستطاعتها أن تتقدم خطوة واحدة.



وكشف وزير الخارجية اليمني أن مفاوضات المبعوث الأممي مع الحوثيين لم تسفر عن أي طرح جدي يمكن البناء عليه، رغم كل ما يبديه الرجل من تفاؤل.