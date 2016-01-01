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كأس العالم

8 لاعبين ولاعبات يمثلون الريشة الطائرة بدورة الألعاب الأفريقية للشباب

الأحد 08/يوليه/2018 - 06:07 م
هشام التهامى
هشام التهامى
عمرو الحلوانى
كشف اتحاد الريشة الطائرة ، برئاسة هشام التهامى، عن قائمة اللاعبين المشاركين فى دورة الألعاب الأفريقية الثالثة للشباب، المقرر إقامتها بالجزائر خلال الفترة من 18 وحتى 27 يوليو الجارى، بثمانية لاعبين.

وتضم قائمة اللاعبين المشاركين فى البطولة كلا من: "محمد مصطفى كامل - عمر ياسر - محمود منتصر - محمد طوسون، فيما ضمت قائمة اللاعبات كلًا من "هنا هشام - جنا أشرف - نور يسرى - وملك باسم".

يقود المنتخب فنيا فى البطولة مصطفى كامل المدير الفنى، ومعه محمد حسن المدرب العام.

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